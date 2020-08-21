بعد 40 عاماً.. ريتشارد غير في مسلسل على منصة رقمية

سيخوض الممثل ريتشارد غير، أول تجربة على منصات البث عبر الإنترنت، في مسلسل “MotherFatherSon” الذي سيمثل عودة بطل “Pretty Woman” للشاشة الصغيرة، بعد غياب أكثر من 40 عاماً.

وسيُطرح المسلسل الجديد عبر منصة “ستارزبلاي” في أمريكا اللاتينية في 27 أغسطس «آب» الجاري، وتدور أحداثه حول أسرة صحافية يملك فيها ماكس، ريتشارد غير، واحدة من أهم الإمبراطوريات الإعلامية في العالم ويعمل معه ابنه كيدن، بيلي هول.

ومع ذلك، تقود ضغوط ماكس على ابنه إلى هاوية المخدرات إلى أن يتعرض لحادث يجعله عاجزاً.

ويتحول الأمر إلى فرصة لكاثرين، هيلين ماكروي، زوجة ماكس السابقة وأم كيدن، للتواصل مجدداً مع ابنها بعدما ابتعداً عن بعضهما بسبب والده.

وسيمثل هذا العمل عودة غير 70 عاماً، للشاشة الصغيرة، في أول عمل تليفزيوني منذ مشاركته في 1976 في مسلسل “كوجاك” البوليسي الشهير.