ميريام فارس: «دولتي كسرتني»

تعيش الفنانة ميريام فارس حالة من الحزن الشديد بسبب تدهور الأوضاع في لبنان والمأساة التي حدثت بعد انفجار مرفأ بيروت التي خلفت العديد من الضحايا والمصابين، وغردت ميريام فارس عبر حسابها على تويتر، قائلة: «ما بقى في شي له معنى إنه يتقال، لا بقى إلي نفس لا عاتب ولا شارع وقلبي عم يبكي لأول مرة بحس حالي ضعيفة ومكسورة، للأسف دولتي كسرتني».

والأيام الماضية دعت الفنانة ميريام فارس الشعب اللبنانى للمشاركة، في مظاهرات بشعار «يوم الحساب.. أنا خط أحمر»، ضد المسئولين في لبنان عقب حادث انفجار بيروت.

وغردت عبر حسابها على تويتر قائلة: «كل الشكر والاحترام والتقدير لكل دولة ومملكة بالوطن العربي وبالعالم على المساعدات الإنسانية يلي عم بقدموها للناس المنكوبة ببلدى لبنان، بشكر وقفتكم معنا وتعاطفكم ودعمكم، بشكر البلدان اللي تخطت كل الخلافات السياسية وفكرت فينا بإنسانية».

وتابعت فى تغريدة أخرى «أما حكامنا يلي ما بيحكوا إلا بمحاربة الفساد والفاسدين وما بحياتهم حاسبوا فاسد واحد، كلمة حق تقال لهم «إذا ضرب الحذاء برأسكم.. صرخ الحذاء بأي ذنب أُضرب» لبنان ينتفض السبت بكل الساحات».

كما طالبت النجمة اللبنانية ميريام فارس، بصلاة جماعية فى جميع أنحاء الوطن العربى، لتكون دعوات مستجابة من أجل لبنان التي تبكي شهداءها ومصابيها الذين راحوا ضحية انفجار مرفأ بيروت.