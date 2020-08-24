الهيئة العليا للمؤتمر العاشر لمركز لندن ناقشت فعاليات «التعليم في الوطن العربي تحديات الحاضر واستشراف المستقبل»

التئمت أمس، الهيئة العليا المنظمة للمؤتمر الدولي العاشر لمركز لندن للبحوث والاستشارات “التعليم في الوطن العربي تحديات الحاضر واستشراف المستقبل” الذي تنظمه مدارس الفجر الجديد النموذجية بالقدس ـ وأدارها بجدارة الدكتور نبيل رمانة من مدارس الفجر الجديد بالقدس، واستهل الاجتماع الذي أقيم على منصة زووم الإلكترونية الدكتور خالد دويك رئيس مدارس الفجر ورئيس المؤتمر بكلمة رحب فيها بأعضاء الهيئة العليا للمؤتمر وأعرب عن سعادته بإقامة المؤتمرالعلمي الدولي انطلاقاً من القدس عاصمة فلسطين وشكر مركز لندن للبحوث على احتضانه الفعاليات العلمية للمؤتمر ودعمه للتنظيم برئاسة رئيس اللجنة العليا المنظمة رئيس مركز لندن للبحوث أ.د ناصر الفضلي، مثنياً على جهود مستشار المؤتمر مدير عام مركز لندن للبحوث د. محمد عبد العزيز، كما أعرب عن سعادته لمشاركة ممثلون عن دول عديدة في لجان الهيئة العليا للمؤتمر.

وقال إن المدارس توفر كافة الإمكانات لإنجاح تلك الفاعلية العلمية الدولية وخروجه بتوصيات عملية يطبقها صناع القرار في العالم العربي ولا تظل حبيسة الأدراج.

مركز لندن

بدوره، قال مدير عام مركز لندن للبحوث مستشار المؤتمر د. محمد عبدالعزيز، “أعلن المركز موافقته على شراكة مدارس الفجر النموذجية في إقامة هذا المؤتمر لعدة أسباب أهمها قيمة دولة فلسطين وتحقيق رغبة للمركز نحو إقامة مؤتمر علمي على تماس معها خاصة القدس عاصمة الدولة، ثانياً نوعية موضوع المؤتمر “التعليم في الوطن العربي” نظراً لأهميته البالغة في تحريك نهضة الأمة لما للتعليم مندور ريادي في مستقبل أرحب للدول العربية”.

وأضاف، “أوفد مجلس إدارة مركز لندن إحدى عشر نجماً في سماء العلم من منتسبي مركز لندن للمشاركة في عضوية الهيئة العليا للمؤتمر لاثراءه، وهم: بروف عبد الملك الدناني أستاذ الإعلام في كلية الإمارات للتكنولوجيا – رئيس تحرير مجلة بحوث العلمية المحكمة اليمن – بروف محمد زين عبد الرحمن عميد المعهد العالي للإعلام بمحافظة المنيا .. بمصر وهو أستاذ الصحافة والعميد السابق لكلية الاعلام جامعة بني سويف ووكيل الكلية لشئون الدراساتالعليا والبحوث – بروف حنان صبحي عبيد مدير العلاقات الخارجية بمركز لندن للبحوث الأردن – د. سعيد عمر إبراهيم أستاذ مساعد وعميد كلية التربية إقليم كردستان العراق جامعة صلاح الدين أربيل وهي احدى الجامعات العريقة في الإقليم – د نضال حماد عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية جامعة الامام المهدي – د. : إنعام يوسف – الأستاذ المساعد – قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية – كلية الإعلام والعلوم الإنسانية – جامعة عجمان – دولة الإمارات – د. مازن موفق – جامعة الموصل – كلية التربيةللبنات – تخصص البلاغة القرآنية والحديث والتفسير والنقد الأدبي – رئيس مركز كامبريدج رئيس مجموعة اسعاد التطوعية ومستشار التنمية الأسرية فوزية بنت صالح الدريهم – رئيسة هيئة المرأة العالمية للتنمية والسلام بالشرق الأوسط – مسؤولة مجلة سيدتي بالمنطقة الشرقية عواطف الثنيان السعودية – خبير التنميةالبشرية والمستشار التربوي بوزارة التربيةوالتعليم بمصر المفكر الكبير صلاح عتريس مصر – وأخيراً مستشار التدريب بمركز لندن للبحوث سارة كميخ العازمي الكويت”.

واستعرض عبد العزيز آخر تطورات المؤتمر على صعيد الملخصات العلمية والأبحاث والدول المشاركة والحاجة إلى مزيد من التسويق لاكتساب أكبر عدد من الباحثين، كما شكر منسق عام المؤتمر أ. محمد وحيد جبران لجهوده الواضحة في أعمال الاستعدادات للمؤتمر.

كما شارك في الاجتماع الدكتوروحيد جبران – وممثل الاتحاد العالمي للتعليم عن بعد الدكتور سامح مشهور والاستاذ علي القاضي مدير مدارس الإنجاز-الاستاذة امنية غيث مدارس الفجر – والاستاذة ولاء من مدارس الفجر – الاستاذ محمد شلش مدارس الانجاز.