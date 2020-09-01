ماكرون يقلد فيروز وسام جوقة الشرف

نشر حساب السيدة فيروز في تغريدة عبر “تويتر”، صورًا من اللقاء الذي جمع عصفورة الشرق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم أمس الإثنين في منزلها بالرابية.

وقلّد الرئيس الفرنسي السيدة فيروز وسام جوقة الشرف الفرنسي وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، فيما أهدته فيروز لوحة فنية.

وتدحض هذه الصور كل الاشاعات التي طالت صحة السيدة فيروز، والتي بدت فيها قوية واللافت أنّها كانت تضع الحاجز البلاستيكي الخاص للوقاية من كورونا.

وكان ماكرون قد توجه عقب وصوله مساء الاثنين إلى لبنان مباشرة إلى منزل الفنانة اللبنانية فيروز القابع في منطقة الرابية قرب انطلياس بشمال بيروت.

وعقب اللقاء، قال الرئيس الفرنسي في بث تلفزيوني: “قطعت التزاما لفيروز مثلما أقطع التزاما لكم هنا الليلة بأن أبذل كل شيء حتى تطبق إصلاحات ويحصل لبنان على ما هو أفضل. أعدكم بأنني لن أترككم”.