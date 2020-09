ستريب تدعم النساء المتضررات من انفجار بيروت

تبرعت النجمة العالمية ​ميريل ستريب​ لجمعية “كفى” بمبلغ 25 ألف دولار لدعم النساء اللواتي فقدن منازلهن أو تعرضن للإصابات أو الصدمات نتيجة انفجار بيروت الذي حدث في 4 أغسطس.

ونشرت صفحة “كفى” على صفحاتها على وسائل التواصل الإجتماعي صورة ميريل ستريب، مع تعليق من قبل الجمعية ورد فيه:”شكرا لك ميريل ستريب على مساهمتك السخية في أعمال الإغاثة التي تقوم بها “كفى” لدعم النساء اللواتي فقدن منازلهن أو تعرضن للإصابات والصدمات نتيجة انفجار بيروت. إن مساهمتك بمبلغ 25000 دولار ليست سوى دليل إضافي على دعمك لحقوق المرأة”.

الجدير ذكره أن ميريل قدمت عددا كبيرا من الأعمال السينمائية الناجحة التي حصدت من خلالها الكثير من الجوائز، ومن أبرز الأفلام التي قدمتها ميريل هو “Mamma Mia” الذ تم تقديم جزئيين منه ، الجزء الأول كان عام 2008 و هو “Mamma Mia”، في حين تم اطلاق الفيلم الثاني وهو “Mamma Mia! Here We Go Again” عام 2018.