وفاة الفنانة المصرية عايدة كامل إثر أزمة صحية

غيب الموت الفنانة المصرية عايدة كامل صباح اليوم الاثنين، إثر تعرضها لأزمة صحية ودخولها إلى المستشفى منتصف الشهر الماضي، وذلك عن عمر يناهز الـ 89.

وكانت الراحلة قد أعلنت عن توجهها إلى المستشفى، وطلبت من محبيها وأصدقائها الدعاء لها كي تعود إلى ابنها وأسرتها سالمة، قبل أن يتمكن منها المرض.

عايدة كامل ولدت في عام 1931، وقدمت خلال مسيرتها الفنية أكثر من 120 عملا فنيا، كان آخرها قبل 4 أعوام حينما شاركت في مسلسل “أولاد الغالي”.

وتزوجت عايدة كامل من الفنان الراحل محمود عزمي وأنجبت منه ابنها هشام عزمي الذي يشغل منصب أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

ومن أشهر الأعمال التي شاركت فيها الفنانة الراحلة أفلام “الوسادة الخالية” و”إسماعيل يس في الطيران” و”لحن الخلود”، فيما كانت لها مشاركات بمسلسلات “هوانم جاردن سيتي”، حيث اشتهرت بشخصية “زبيدة هانم”، كما شاركت في “بين القصرين” و”اللص الذي أحبه”.

وفي عام 2006، حصلت الراحلة على تكريم من المسرح القومي، قبل أن يتم تكريمها مجددا بمركز الهناجر من المركز القومي للمسرح في عام 2017.