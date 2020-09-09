تايلور سويفت تدخل تاريخ الموسيقى بألبوم «Folklore»

أصبحت تايلور سويفت أول مغنية لديها 7 ألبومات تصدروا المركز الأول في قائمة “Billboard 200 albums chart”.

ويأتي ذلك بعد سيطرتها على المركز الأول بقائمة “Billboard 200 albums chart”، وذلك للأسبوع السادس بألبومها الأخير “Folklore”.

ومنذ اللحظات الأولى لإطلاق تايلور سويفت لألبومها الغنائى الجديد “Folklore”، توقع الكثيرون أنه سيحقق نجاحا مذهلا وهو الأمر الطبيعى الذى اعتادت تايلور سويفت عليه حيث تحقق النجاحات بهدوء شديد.

وكشف موقع “ديسكفرى ميوزيك” أنه تم بث أغنيات البوم “Folklore” على Spotify مليون مرة ، محطما الرقم القياسى فى تدفقات الألبوم باليوم الأول لإطلاقه كـ “مغنية امرأة”.

وكانت تايلور سويفت قد أعلنت للعالم مؤخرا أنها لم تخبر حتى أصدقائها المقربين بأنها كانت تعمل على الألبوم الغنائى الجديد، الذى أطلقته بعد أقل من 24 ساعة من الإعلان عن وجوده.