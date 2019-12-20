انطلاق الموسم الثاني من مهرجان «شتاء طنطورة»

بدأ أمس الخميس الموسم الثاني من مهرجان «شتاء طنطورة» الثقافي والتراثي والفني في محافظة «العلا» شمال غرب السعودية.

وذكرت وكالة الانباء السعودية «واس» انه على مدى 12 اسبوعا ستشهد «طنطورة» جملة من الفعاليات والانشطة الثرية التي تعبر عن التقاء ثقافات الشرق والغرب وذلك تجسيدا لامتداد ارث «العلا» الحضاري ورمزيتها التاريخية اذ ظلت ملتقى للثقافات والحضارات من مختلف بقاع العالم على مدى التاريخ.

واضافت ان مجموعة من العروض المفتوحة ستقام على مسرح «مرايا» الذي يمثل تحفة فنية معمارية حديثة ويتسع لنحو 500 شخص ويمتاز باحتوائه على نظم صوتية متقدمة عالية الجودة تضاهي تلك الموجودة في دور الاوبرا العالمية وهو ما يؤهله لاستضافة حفلات من الطراز الرفيع لنخبة من ابرز الفنانين العالميين بجانب عروض فنية استعراضية مثل عرض «جميل بثينة» الذي تقدمه فرقة «كركلا» علاوة على فعاليات اخرى مثل سوق «وادي القرى» والمتنزه الشتوي وبلدة «العلا» القديمة.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة «العلا» عمرو مدني “ان موسم «شتاء طنطورة» يتيح لزواره فرصة استثنائية للاستمتاع بابرز المواقع الاثرية والطبيعية في العالم التي لم تكتشف بعد وذلك قبل اعادة فتحها للزوار من مختلف انحاء العالم بحلول شهر اكتوبر من العام المقبل”.

وبين ان الزوار سيتمكنون من الاستمتاع بجمال ارض الحضارات من منظور فريد اذ يمكنهم التحليق في السماء على متن المناطيد او الطائرات الكلاسيكية لمشاهدة تكوين الطبيعة الساحرة وابرز معالم «العلا» الاثرية بالاضافة الى استكشاف التشكيلات الطبيعية البديعة للاخاديد والوديان من خلال رحلات عبر سيارات ذات الدفع الرباعي.

ويحتفي موسم «شتاء طنطورة» بعراقة موروث «العلا» عند مجسم «الطنطورة» وهو عبارة عن مزولة شمسية تحدد بداية فصول السنة الاربعة ومنها استمد الموسم اسمه ويستمر حتى 7 مارس 2020.