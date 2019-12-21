ستاندرد آند بورز: نظرة سلبية وخيارات صعبة أمام اقتصاد لبنان

أكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تصنيف لبنان عند CCC/C مع توقعات ونظرة سلبية لاقتصاد البلاد.

وأكدت الوكالة أن لبنان قد يواجه في نهاية المطاف خيارات سياسية صعبة فيما يتعلق بالأنظمة النقدية والمصرفية في المستقبل.

وقالة الوكالة إن مخاطر طول أمد الفراغ السياسي تزيد الغموض بشأن السياسات، مضيفة أن نظام تقاسم السلطة القائم على الدين في لبنان يمكن أن يؤخر أي حل سياسي بشأن تشكيل الحكومة.

وأشارت ستاندرد أند بورز إلى أن الإصلاحات المحتملة ربما لا تكفي لإيجاد حل جذري للضغوط المالية والاقتصادية الكبيرة.

وأكدت الوكالة أن لبنان قد يواجه في نهاية المطاف خيارات سياسية صعبة فيما يتعلق بالأنظمة النقدية والمصرفية في المستقبل.

وقالة الوكالة إن مخاطر طول أمد الفراغ السياسي تزيد الغموض بشأن السياسات، مضيفة أن نظام تقاسم السلطة القائم على الدين في لبنان يمكن أن يؤخر أي حل سياسي بشأن تشكيل الحكومة.

وأشارت ستاندرد أند بورز إلى أن الإصلاحات المحتملة ربما لا تكفي لإيجاد حل جذري للضغوط المالية والاقتصادية الكبيرة.