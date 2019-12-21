النفط يهبط.. ويحقق مكاسب

تراجعت أسعار النفط، الجمعة، لكن كلا من خامي القياس حققا مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، وسط انحسار توترات التجارة الأميركية الصينية، مما عزز ثقة الشركات وتوقعات نمو الاقتصاد العالمي.

وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 66.14 دولار للبرميل، منخفضا 40 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة، لكن بمكاسب أسبوعية حوالي 1.4 بالمئة. وأغلقت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط على 60.44 دولار للبرميل، بانخفاض 40 سنتا أو 1.21 بالمئة، وبمكاسب نحو 0.6 بالمئة على مدار الأسبوع.

وعزز التقدم في تسوية نزاع التجارة بين أكبر بلدين مستهلكين للنفط في العالم توقعات ارتفاع الطلب على الطاقة في العام المقبل.

وقال جون كيلدوف، من أجين كابيتال في نيويورك، “«التركيز» مازال منصبا على التطورات المتعلقة بوضع التجارة الأميركية الصينية، ومع قدر كاف من الأخبار الإيجابية طوال الأسبوع.”

وكانت الصين أعلنت عن قائمة إعفاءات جمركية على ستة منتجات نفطية وكيماوية من الولايات المتحدة، بعد أيام من قول واشنطن وبكين إن من المقرر توقيع اتفاق تجارة أولي في يناير.

وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 66.14 دولار للبرميل، منخفضا 40 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة، لكن بمكاسب أسبوعية حوالي 1.4 بالمئة. وأغلقت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط على 60.44 دولار للبرميل، بانخفاض 40 سنتا أو 1.21 بالمئة، وبمكاسب نحو 0.6 بالمئة على مدار الأسبوع.

وعزز التقدم في تسوية نزاع التجارة بين أكبر بلدين مستهلكين للنفط في العالم توقعات ارتفاع الطلب على الطاقة في العام المقبل.

وقال جون كيلدوف، من أجين كابيتال في نيويورك، “«التركيز» مازال منصبا على التطورات المتعلقة بوضع التجارة الأميركية الصينية، ومع قدر كاف من الأخبار الإيجابية طوال الأسبوع.”

وكانت الصين أعلنت عن قائمة إعفاءات جمركية على ستة منتجات نفطية وكيماوية من الولايات المتحدة، بعد أيام من قول واشنطن وبكين إن من المقرر توقيع اتفاق تجارة أولي في يناير.