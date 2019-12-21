ترامب يوقع قانون إنقاق يتفادى “إغلاقا مبكرا” للحكومة

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، على قانون إنفاق بقيمة نحو 1.4 تريليون دولار، من شأنه أن يوفر التمويل للحكومة حتى 30 سبتمبر، لتفادى احتمال حدوث إغلاق للحكومة، وذلك قبل ما يتوقع أن يكون موسم انتخابات مثير للجدل.

وقال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، جود ديري، إن ترامب وقّع التشريع على متن الطائرة الرئاسية أثناء سفره إلى منتجع مار ايه لاغو، حيث سيحتفل بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وتشمل إجراءات الإنفاق، التي ستضيف 400 مليار دولار تقريبًا إلى العجز على مدى 10 سنوات، أموالاً للسياج الأميركي المكسيكي الحدودي،

وتشمل كذلك رفع أجور العمال الفيدراليين المدنيين والعسكريين، وتمويل فيدرالي لأمن الانتخابات.

وتم الإعلان عن إجراءات الإنفاق الضخمة في وقت سابق من هذا الأسبوع، وكانت في طريقها لتكرار مأزق نهاية العام الماضي، الذي أفضى إلى إغلاق حكومي جزئي لمدة 35 يومًا.

ونشأت هذه المواجهة بعد أن طلب ترامب من الكونغرس أن يوافق على ما يقرب من 6 مليارات دولار لتمويل الجدار الحدودي.

وخرج مئات الآلاف من موظفي الحكومة في إجازة غير مدفوعة أو أجبروا على العمل دون أجر أثناء الإغلاق، بينما ألغى ترامب عطلته وبقي في واشنطن خلال الأزمة.

وقال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، جود ديري، إن ترامب وقّع التشريع على متن الطائرة الرئاسية أثناء سفره إلى منتجع مار ايه لاغو، حيث سيحتفل بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وتشمل إجراءات الإنفاق، التي ستضيف 400 مليار دولار تقريبًا إلى العجز على مدى 10 سنوات، أموالاً للسياج الأميركي المكسيكي الحدودي،

وتشمل كذلك رفع أجور العمال الفيدراليين المدنيين والعسكريين، وتمويل فيدرالي لأمن الانتخابات.

وتم الإعلان عن إجراءات الإنفاق الضخمة في وقت سابق من هذا الأسبوع، وكانت في طريقها لتكرار مأزق نهاية العام الماضي، الذي أفضى إلى إغلاق حكومي جزئي لمدة 35 يومًا.

ونشأت هذه المواجهة بعد أن طلب ترامب من الكونغرس أن يوافق على ما يقرب من 6 مليارات دولار لتمويل الجدار الحدودي.

وخرج مئات الآلاف من موظفي الحكومة في إجازة غير مدفوعة أو أجبروا على العمل دون أجر أثناء الإغلاق، بينما ألغى ترامب عطلته وبقي في واشنطن خلال الأزمة.