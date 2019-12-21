‫«التجارة»: إنفاق 15 مليون دينار على دعم المواد التموينية والإنشائية‬

‫قالت وزارة التجارة والصناعة، اليوم السبت، إنها أنفقت 15 مليون دينار على دعم المواد التموينية والإنشائية في نوفمبر الماضي.‬

‫وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن الإحصائية الأخيرة للفترة المذكورة أظهرت أن هذا المبلغ تم صرفه على دعم المواد التموينية الغذائية والإنشائية.‬

‫وأفادت بأن إجمالي ما تم انفاقه على المواد الغذائية التي تشمل المواد الاساسية اضافة الى حليب ومغذيات الاطفال بلغ 7.2 مليون دينار، مبينة انها أقل المواد المدعومة تكلفة خلال الفترة المشمولة بالإحصائية.‬

‫وأضافت ان ما تم انفاقه على دعم حليب ومغذيات الاطفال بأنواعها المختلفة قدر بحوالي 559 الف دينار انفقت على 24 صنفا من تلك المواد، في حين ان دعم المواد الانشائية كلف الوزارة في الفترة ذاتها نحو 7.8 مليون دينار.‬

‫يذكر ان عدد المسجلين في كشوف ادارة التموين وفق آخر احصائيات وزارة التجارة بلغ مليونين و123 ألفا و219 فردا من مستفيدي البطاقة التموينية في حين بلغ عدد البطاقات التموينية التي اصدرتها الوزارة لهم 236 الفا و74 بطاقة.‬