‫بورصة الكويت تغلق على ارتفاع المؤشر العام 68.5 نقطة‬

‫استهلت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاحد على ارتفاع المؤشر العام 68.5 نقطة ليبلغ مستوى 6263.7 نقطة بنسبة 1.11 في المئة.‬

‫وبلغت كميات تداولات المؤشر 164.2 مليون سهم تمت من خلال 7083 صفقة نقدية بقيمة 52.8 مليون دينار كويتي «نحو 174.2 مليون دولار امريكي».‬

‫وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 3.8 نقطة ليصل الى مستوى 4856.9 نقطة بنسبة 0.08 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 76 مليون سهم تمت عبر 2989 صفقة نقدية بقيمة 5.7 مليون دينار «نحو 18.81 مليون دولار».‬

‫وارتفع مؤشر السوق الاول 103.4 نقطة ليصل لمستوى 6973.7 نقطة بنسبة 1.5 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 88.11 مليون سهم تمت عبر 4094 صفقة بقيمة 47 مليون دينار «نحو 155.1 مليون دولار».‬

‫وكانت شركات «الراي» و«سنام» و«كامكو» و«بنك بوبيان» و«المتكاملة» الاكثر ارتفاعا في حين كانت اسهم «اهلي متحد» و«زين» و«بيتك» و«خليج ب» و«اعيان» الاكثر تداولا فيما كانت شركات «فيوتشر كيد» و«المصالح ع» و«عربي ق» و«تجارة» و«منازل» الاكثر انخفاضا.‬

‫وشهدت الجلسة اعلان بورصة الكويت عن اعادة التداول في سهم شركة ريم العقارية اعتبارا من اليوم الاحد وذلك بعد تقديمها بياناتها المالية.‬