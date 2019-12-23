البورصة تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

انهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع المؤشر العام 9ر1 نقطة ليبلغ مستوى 6ر6265 نقطة بنسبة 03ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 4ر184 مليون سهم تمت من خلال 8405 صفقات نقدية بقيمة 6ر50 مليون دينار كويتي «نحو 9ر166 مليون دولار امريكي».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 2ر2 نقطة ليصل الى مستوى 19ر4859 نقطة بنسبة 05ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 5ر98 مليون سهم تمت عبر 3749 صفقة نقدية بقيمة 8ر7 مليون دينار «نحو 7ر25 مليون دولار».

كما ارتفع مؤشر السوق الاول 8ر1 نقطة ليصل لمستوى 5ر6975 نقطة بنسبة 03ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 8ر58 مليون سهم تمت عبر 4656 صفقة بقيمة 7ر42 مليون دينار «نحو 9ر140 مليون دولار».

وكانت شركات «وثاق» و«مبرد» و«ساحل» و«وربة ت» و«تنظيف» الاكثر ارتفاعا في حين كانت اسهم «زين» و«مبرد» و«خليج ب» و«اهلي متحد» و«وطنية» الاكثر تداولا فيما كانت شركات «ارجان» و«تجارة» و«ثريا» و«اولى تكافل» و«مراكز» الاكثر انخفاضا.

وشهدت الجلسة افصاحا من شركة نقل وتجارة المواشي الكويتية بشأن توقيع عقد شراء سفينة بقيمة 16 مليون دينار كويتي «نحو 53 مليون دولار» لتحديث اسطولها.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الاولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وادوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة «ريتس» وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والاصول العقارية.

ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأسمالها مما يسمح للمستثمرين الافراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة الى شراء او تمويل ممتلكات او اصول.