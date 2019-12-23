‫بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 1.9 نقطة‬

‫أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع المؤشر العام 1.9 نقطة ليبلغ مستوى 6265.6 نقطة بنسبة 0.03 في المئة.‬

‫وبلغت كميات تداولات المؤشر 184.4 مليون سهم تمت من خلال 8405 صفقات نقدية بقيمة 50.6 مليون دينار كويتي «نحو 166.9 مليون دولار امريكي».‬

‫وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 2.2 نقطة ليصل الى مستوى 4859.19 نقطة بنسبة 0.05 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 98.5 مليون سهم تمت عبر 3749 صفقة نقدية بقيمة 7.8 مليون دينار «نحو 25.7 مليون دولار».‬

‫كما ارتفع مؤشر السوق الاول 1.8 نقطة ليصل لمستوى 6975.5 نقطة بنسبة 0.03 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 58.8 مليون سهم تمت عبر 4656 صفقة بقيمة 42.7 مليون دينار «نحو 140.9 مليون دولار».‬

‫وكانت شركات «وثاق» و«مبرد» و«ساحل» و«وربة ت» و«تنظيف» الاكثر ارتفاعا في حين كانت اسهم «زين» و«مبرد» و«خليج ب» و«اهلي متحد» و«وطنية» الاكثر تداولا فيما كانت شركات «ارجان» و«تجارة» و«ثريا» و«اولى تكافل» و«مراكز» الاكثر انخفاضا.‬



‫وشهدت الجلسة افصاحا من شركة نقل وتجارة المواشي الكويتية بشأن توقيع عقد شراء سفينة بقيمة 16 مليون دينار كويتي «نحو 53 مليون دولار» لتحديث اسطولها.‬