‫بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 0.45 نقطة‬

‫انهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض المؤشر العام 0.45 نقطة ليبلغ مستوى 6265.21 نقطة بنسبة 0.01 في المئة.‬

‫وبلغت كميات تداولات المؤشر 163.7 مليون سهم تمت من خلال 8797 صفقات نقدية بقيمة 33.4 مليون دينار كويتي «نحو 110 ملايين دولار امريكي».‬

‫وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7.15 نقطة ليصل الى مستوى 4852.04 نقطة بنسبة 0.15 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 120.5 مليون سهم تمت عبر 4354 صفقة نقدية بقيمة 7.6 مليون دينار «نحو 25 مليون دولار».‬

‫وارتفع مؤشر السوق الاول 2.74 نقطة ليصل الى مستوى 6978.28 نقطة بنسبة 0.04 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 43.1 مليون سهم تمت عبر 4443 صفقة بقيمة 8ر25 مليون دينار «نحو 85 مليون دولار».‬

‫وكانت شركات «تنظيف» و«خليج ت» و«الرابطة» و«قيوين ا» و«السورية» الاكثر ارتفاعا في حين كانت اسهم «مبرد» و«زين» و«لوجستك» و«تنظيف» و«وطني» الاكثر تداولا فيما كانت شركات «ثريا» و«وثاق» و«اكتتاب» و«المصالح ع» و«اسمنت خليج» الاكثر انخفاضا.‬

‫وشهدت الجلسة افصاحا من شركة مركز سلطان للمواد الغذائية بشأن بيع احدى شركاتها التابعة عقارا بقيمة 7.3 مليون دينار «نحو 24 مليون دولار».‬

‫وتابع المتعاملون افصاحا مكملا من شركة ميزان القابضة بشأن الانتهاء من اجراءات الاستحواذ على نسبة 29 في المئة من حصص شركة ميزان للأغذية في المملكة العربية السعودية.‬