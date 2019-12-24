‫الكويت والسعودية توقعان اتفاقية «المنطقة المقسومة» ‬

‫وقعت دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية الشقيقة اليوم الثلاثاء اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ومذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية تتعلق بإجراءات استئناف الانتاج النفطي لدى الجانبين.‬

‫وقد وقع الاتفاقية الملحقة عن الجانب الكويتي معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي وعن الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الطاقة كما وقع سموه مذكرة التفاهم مع نظيره معالي الدكتور خالد علي الفاضل وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي.‬

‫وقد أكد الجانبان ان توقيع الاتفاقية الملحقة ومذكرة التفاهم يعد تجسيدا للعلاقات الأخوية المتميزة والخاصة التي تجمع البلدين الشقيقين بقيادة حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظهما الله ورعاهما والتوجيهات السامية من لدنهما وسمو ولي عهد دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حفظهما الله فقد تم هذا الانجاز التاريخي عبر التعاون الكبير بين فرق العمل السياسية والفنية والقانونية من كلا الجانبين التي بذلت جهودا كبيرة في تحقيق رؤية القيادتين في البلدين الشقيقين وبما يتوافق والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.‬

‫حضر مراسم التوقيع معالي السفير خالد سليمان الجارالله نائب وزير الخارجية وسمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت وأعضاء الوفد السعودي المرافق واللجان المختصة في كلا البلدين الشقيقين إضافة إلى كبار المسؤولين في وزارة الخارجية. ‬