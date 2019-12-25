‫بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 5.3 نقطة‬

‫انهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاربعاء على انخفاض المؤشر العام 5.3 نقطة ليبلغ مستوى 6259.8 نقطة بنسبة 0.09 في المئة.‬

‫وبلغت كميات تداولات المؤشر 152.3 مليون سهم تمت من خلال 5987 صفقات نقدية بقيمة 26.7 مليون دينار كويتي «نحو 88.11 مليون دولار امريكي».‬

‫وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 30.3 نقطة ليصل الى مستوى 4882.4 نقطة بنسبة 0.63 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 118.6 مليون سهم تمت عبر 4223 صفقة نقدية بقيمة 10.19 مليون دينار «نحو 33.62 مليون دولار».‬

‫وانخفض مؤشر السوق الاول 22.4 نقطة ليصل لمستوى 6955.8 نقطة بنسبة 0.32 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 6ر33 مليون سهم تمت عبر 1764 صفقة بقيمة 16.5 مليون دينار «نحو 54.4 مليون دولار».‬

‫وكانت شركات «تجارة» و«المصالح ع» و«السورية» و«ارجان» و«انوفست» الاكثر ارتفاعا في حين كانت اسهم «الاولى» و«اهلي متحد» و«تنظيف» و«مبرد» و«م الاعمال» الاكثر تداولا فيما كانت شركات «التقدم» و«الانظمة» و«المساكن» و«تمدين ع» و« بترولية» الاكثر انخفاضا.‬