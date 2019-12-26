‫بورصة الكويت تغلق على انخفاض المؤشر العام 15.66 نقطة‬

‫انهت بورصة الكويت تعاملاتهاالاسبوعية اليوم الخميس على انخفاض المؤشر العام 15.66 نقطة ليبلغ مستوى 6244.16 نقطة بنسبة 0.25 في المئة.‬

‫وبلغت كميات تداولات المؤشر 147.8 مليون سهم تمت من خلال 5798 صفقة نقدية بقيمة 19.5 مليون دينار كويتي «نحو 64.35 مليون دولار امريكي».‬

‫وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 13.5 نقطة ليصل الى مستوى 4895.9 نقطة بنسبة 0.28 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 121.6 مليون سهم تمت عبر 3913 صفقة نقدية بقيمة 7.2 مليون دينار «نحو 23.76 مليون دولار».‬

‫كما انخفض مؤشر السوق الاول 29.6 نقطة ليصل لمستوى 6926.2 نقطة بنسبة 0.43 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 26.19 مليون سهم تمت عبر 1885 صفقة بقيمة 12.3 مليون دينار «نحو 40.59 مليون دولار».‬

‫وكانت شركات «تمدين ع» و«المعدات» و«كويتية» و«دبي الاولى» و«عربي قابضة» الاكثر ارتفاعا في حين كانت اسهم «اجوان» و«مبرد» و«م الاعمال» و«كويتية» و«الدولي» الاكثر تداولا فيما كانت شركات «تنظيف» و«الراي» و«شارقة ا» و«ثريا» و«السورية» الاكثر انخفاضا.‬

‫وتابع المتعاملون اعلانا عن موافقة بورصة الكويت على تسجيل شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي «كميفك» كصانع سوق على ان يزاول نشاطه اعتبارا من يوم الاحد 29 ديسمبر 2019.‬

‫وقالت البورصة ان الاوراق المالية المسجل عليها محل نشاط صانع السوق بالنسبة ل«كميفك» هي شركة دبي الاولى للتطوير العقاري والمدرجة ببورصة الكويت.‬

‫ويعد نظام صانع السوق احدى الادوات التي طرحتها شركة بورصة الكويت ووفرت لها القواعد والبيئة الملائمة لتنفيذها ضمن مساعيها لتطوير السوق المالي.‬