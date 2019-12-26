المساعدات الإماراتية الخارجية تقارب 8 مليارات دولار في 2018

أعلنت الإمارات العربية المتحدة أن قيمة مساعداتها الخارجية، تجاوزت 28.5 مليار درهم «7.79 مليار دولار أميركي» في العام الماضي 2018، والتي استهدفت 42 بلدا حول العالم.

جاء ذلك في تقرير أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم الخميس، يوضح حجم المساعدات الخارجية لدولة الإمارات، وهو تقرير سنوي تصدره الدولة، في إطار التزامها بالمعايير الدولية المتعلقة بالإعلان عن بيانات المساعدات الخارجية للدول المانحة.

وقال موقع وزارة الخارجية إن التقرير يعكس نجاح دولة الإمارات وللعام السادس على التوالي في تجاوز قيمة مساعداتها ما نسبته 0.7 في المئة من إجمالي الناتج القومي الإجمالي، وهي النسبة التي أقرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وبلغت نسبة المساعدات الإماراتية من إجمالي الناتج القومي الإجمالي نحو 0.93 في المئة، وهذا يجعل دولة الإمارات من بين أكبر المانحين في العالم.

وفي هذا الصدد، قالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، إن دولة الإمارات أخذت على عاتقها دعم الدول الشقيقة والصديقة، سواء أكان ذلك في مجال دعم المشاريع التنموية أو من خلال الاستجابة الإنسانية للكوارث والأزمات، وبما يدعم الازدهار والاستقرار في هذه الدول، وتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية فيها، وبالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين ووكالات الأمم المتحدة العاملة في المجالين الإنساني والتنموي.

يذكر أن دولة الإمارات واصلت في عام 2018 دعمها لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة، حيث تم صرف أكثر من 50 في المئة من إجمالي المساعدات والبالغة 28.26 مليار درهم «7.79 مليار دولار أميركي» لدعم مبادرات السلام والعدالة والنمو الاقتصادي والقضاء على الفقر.

فيما بلغت قيمة الالتزامات التي تعهدت بها دولة الإمارات في العام الماضي 10.33 مليار درهم «2.81 مليار دولار أميركي»، لدعم التنمية والمساعدات الإنسانية في العديد من البلدان، بما فيها 14 بلدا من البلدان الأقل نموا.

وتشمل برامج المساعدات الخارجية الرعاية الصحية الطارئة، وتوفير وسائل النقل، والمساعدات في دعم التعليم، وتوليد الطاقة، والمساعدات الطبية، والمعونات الغذائية، فضلا عن جوانب أخرى.

ويقدم التقرير أيضا تفاصيل عن برامج المساعدات التي قامت دولة الإمارات بها في أفريقيا في الفترة من 2014 إلى 2018، وبلغت قيمتها 61.8 مليار درهم «16.83 مليار دولار أميركي». فيما بلغت قيمة دعمها لقارة آسيا -في الفترة نفسها- مبلغ 48.04 مليار درهم «13.08 مليار دولار».

ويقدم التقرير تفاصيل عن دعم دولة الإمارات للدول الجزرية الصغيرة في جنوب المحيط الهادئ، لتزويدها بمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، مثل مشاريع الطاقة الشمسية والرياح. وكذلك تمكين المرأة في أفغانستان، والمساعدات للسودان وفلسطين واليمن.

جاء ذلك في تقرير أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم الخميس، يوضح حجم المساعدات الخارجية لدولة الإمارات، وهو تقرير سنوي تصدره الدولة، في إطار التزامها بالمعايير الدولية المتعلقة بالإعلان عن بيانات المساعدات الخارجية للدول المانحة.

وقال موقع وزارة الخارجية إن التقرير يعكس نجاح دولة الإمارات وللعام السادس على التوالي في تجاوز قيمة مساعداتها ما نسبته 0.7 في المئة من إجمالي الناتج القومي الإجمالي، وهي النسبة التي أقرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وبلغت نسبة المساعدات الإماراتية من إجمالي الناتج القومي الإجمالي نحو 0.93 في المئة، وهذا يجعل دولة الإمارات من بين أكبر المانحين في العالم.

وفي هذا الصدد، قالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، إن دولة الإمارات أخذت على عاتقها دعم الدول الشقيقة والصديقة، سواء أكان ذلك في مجال دعم المشاريع التنموية أو من خلال الاستجابة الإنسانية للكوارث والأزمات، وبما يدعم الازدهار والاستقرار في هذه الدول، وتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية فيها، وبالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين ووكالات الأمم المتحدة العاملة في المجالين الإنساني والتنموي.

يذكر أن دولة الإمارات واصلت في عام 2018 دعمها لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة، حيث تم صرف أكثر من 50 في المئة من إجمالي المساعدات والبالغة 28.26 مليار درهم «7.79 مليار دولار أميركي» لدعم مبادرات السلام والعدالة والنمو الاقتصادي والقضاء على الفقر.

فيما بلغت قيمة الالتزامات التي تعهدت بها دولة الإمارات في العام الماضي 10.33 مليار درهم «2.81 مليار دولار أميركي»، لدعم التنمية والمساعدات الإنسانية في العديد من البلدان، بما فيها 14 بلدا من البلدان الأقل نموا.

وتشمل برامج المساعدات الخارجية الرعاية الصحية الطارئة، وتوفير وسائل النقل، والمساعدات في دعم التعليم، وتوليد الطاقة، والمساعدات الطبية، والمعونات الغذائية، فضلا عن جوانب أخرى.

ويقدم التقرير أيضا تفاصيل عن برامج المساعدات التي قامت دولة الإمارات بها في أفريقيا في الفترة من 2014 إلى 2018، وبلغت قيمتها 61.8 مليار درهم «16.83 مليار دولار أميركي». فيما بلغت قيمة دعمها لقارة آسيا -في الفترة نفسها- مبلغ 48.04 مليار درهم «13.08 مليار دولار».

ويقدم التقرير تفاصيل عن دعم دولة الإمارات للدول الجزرية الصغيرة في جنوب المحيط الهادئ، لتزويدها بمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، مثل مشاريع الطاقة الشمسية والرياح. وكذلك تمكين المرأة في أفغانستان، والمساعدات للسودان وفلسطين واليمن.