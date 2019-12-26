النفط يصعد واحد بالمئة.. ويصل “ذروة سبتمبر”

ارتفعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، الخميس، مدعومة بآمال إنهاء حرب التجارة الأميركية الصينية قريبا وتقرير يظهر تراجع مخزونات الخام بالولايات المتحدة.

وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 67.92 دولار للبرميل، مرتفعا 72 سنتا بما يعادل 1.07 بالمئة.

وزادت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 57 سنتا أو 0.93 بالمئة لتغلق عند 61.68 دولار للبرميل، وكلا الخامين القياسيين عند أقوى مستوياته منذ 17 سبتمبر.

كانت الصين قالت، الأربعاء، إنها على تواصل وثيق مع الولايات المتحدة بشأن مراسم توقيع اتفاق التجارة، وذلك بعد يوم من قول الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه ونظيره الصيني، شي جين بينغ، سيوقعان اتفاق المرحلة 1.

ورفعت فكرة اتفاق مبرم الأسهم الأميركية إلى مستويات جديدة، ودعمت العقود الآجلة للخام التي عادة ما تقتدي بالأسهم.

كانت حرب التجارة التي دارت رحاها لنحو 17 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم قد نالت من النمو العالمي والطلب على النفط.

ورغم ذلك، صعد برنت حوالي 25 بالمئة في 2019، مدعوما بتخفيضات معروض منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا.

وانتعشت الأسعار أيضا بعد أن قال معهد البترول الأميركي في ساعة متأخرة من الثلاثاء إن مخزونات الولايات المتحدة من الخام تراجعت 7.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما فاق توقعات المحللين بكثير.

وظلت أحجام التداول متدنية بسب عطلة عيد الميلاد، والتي أخرت إصدار تقرير مخزونات النفط الرسمي يومين إلى الجمعة.

وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 67.92 دولار للبرميل، مرتفعا 72 سنتا بما يعادل 1.07 بالمئة.

وزادت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 57 سنتا أو 0.93 بالمئة لتغلق عند 61.68 دولار للبرميل، وكلا الخامين القياسيين عند أقوى مستوياته منذ 17 سبتمبر.

كانت الصين قالت، الأربعاء، إنها على تواصل وثيق مع الولايات المتحدة بشأن مراسم توقيع اتفاق التجارة، وذلك بعد يوم من قول الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه ونظيره الصيني، شي جين بينغ، سيوقعان اتفاق المرحلة 1.

ورفعت فكرة اتفاق مبرم الأسهم الأميركية إلى مستويات جديدة، ودعمت العقود الآجلة للخام التي عادة ما تقتدي بالأسهم.

كانت حرب التجارة التي دارت رحاها لنحو 17 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم قد نالت من النمو العالمي والطلب على النفط.

ورغم ذلك، صعد برنت حوالي 25 بالمئة في 2019، مدعوما بتخفيضات معروض منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا.

وانتعشت الأسعار أيضا بعد أن قال معهد البترول الأميركي في ساعة متأخرة من الثلاثاء إن مخزونات الولايات المتحدة من الخام تراجعت 7.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما فاق توقعات المحللين بكثير.

وظلت أحجام التداول متدنية بسب عطلة عيد الميلاد، والتي أخرت إصدار تقرير مخزونات النفط الرسمي يومين إلى الجمعة.