حكومة السودان تقر ميزانية 2020 وترفع الدعم عن المحروقات

أقر مجلس الوزراء السوداني، الجمعة، مشروع ميزانية عام 2020، التي تتضمن رفع الدعم عن الجازولين والبنزين بشكل تدريجي، وفق ما أفاد مراسل سكاي نيوز عربية في الخرطوم.

وستتم إحالة مشروع الميزانية إلى المجلس السيادي السوداني لكي يتنسى إقرار الميزانية بشكلها النهائي خلال اجتماع مشترك مع الحكومة السودانية.

وأعلن وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي رفع الدعم عن الجازولين والبنزين بالتدرج في ميزانية 2020 التي أجازها مجلس الوزراء الجمعة.

وقال البدوي إن “الوضع الحالي يجعل من الصعوبة بمكان الحفاظ على التضخم منخفضا، وأيضا الحصول على سعر صرف مستقر” للجنيه السوداني.

وأضاف وزير المالية السوداني أن الحكومة السودانية تعمل تدريجيا على معالجة الدعم السلعي، خاصة المحروقات، مثل البنزين والجازولين.

وأشار إلى أن الدعم الحكومي للقمح وغاز الطهي سيبقى مستقرا، بسبب تأثيره المباشر على الأسر الفقيرة في البلاد، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يشهدها السودان.

وأكد مشروع الموازنة السودانية الجديد على توجيها للتعليم والصحة والبنى التحتية، والاهتمام بذوي الدخل المحدود والخدمة المدنية، وزيادة في المرتبات لتصل 100 بالمئة. كما نص المشروع على دعم القوى الشرائية للمواطن.

ومن بين التزامات التي نص عليها مشروع الميزانية، التعليم والعلاج بالمجان، وتوفير وظائف للعاطلين، وتوجيه 1500 جنيه لكل أسرة فقيرة في بجميع أنحاء السودان، وتوسيع مظلة التأمين الصحي لها.

وستتم إحالة مشروع الميزانية إلى المجلس السيادي السوداني لكي يتنسى إقرار الميزانية بشكلها النهائي خلال اجتماع مشترك مع الحكومة السودانية.

وأعلن وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي رفع الدعم عن الجازولين والبنزين بالتدرج في ميزانية 2020 التي أجازها مجلس الوزراء الجمعة.

وقال البدوي إن “الوضع الحالي يجعل من الصعوبة بمكان الحفاظ على التضخم منخفضا، وأيضا الحصول على سعر صرف مستقر” للجنيه السوداني.

وأضاف وزير المالية السوداني أن الحكومة السودانية تعمل تدريجيا على معالجة الدعم السلعي، خاصة المحروقات، مثل البنزين والجازولين.

وأشار إلى أن الدعم الحكومي للقمح وغاز الطهي سيبقى مستقرا، بسبب تأثيره المباشر على الأسر الفقيرة في البلاد، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يشهدها السودان.

وأكد مشروع الموازنة السودانية الجديد على توجيها للتعليم والصحة والبنى التحتية، والاهتمام بذوي الدخل المحدود والخدمة المدنية، وزيادة في المرتبات لتصل 100 بالمئة. كما نص المشروع على دعم القوى الشرائية للمواطن.

ومن بين التزامات التي نص عليها مشروع الميزانية، التعليم والعلاج بالمجان، وتوفير وظائف للعاطلين، وتوجيه 1500 جنيه لكل أسرة فقيرة في بجميع أنحاء السودان، وتوسيع مظلة التأمين الصحي لها.