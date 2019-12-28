روسيا والصين تعملان على طائرة بطيار واحد تنافس بيونغ وإيرباص

نقلت وسائل إعلام روسية عن رئيس قسم الأبحاث في شركة “سوخوي للطائرات المدنية”، نائب كبير مصممي الطائرة الروسية الصينية “سي أر 929” ، ألكسندر دولوتوفسكي، قوله إن تصنيع الطائرة المدنية بقمرة لطيار واحد ممكن.

وذكر دولوتوفسكي في مقابلة مع مجلة “غوريزونتي”، أن روسيا تعمل على مفهوم “قمرة قيادة بطيار واحد”، هذا إلى جانب تنفيذ الرحلات الجوية بنظام آلي بالكامل، في حين يتفرغ الطيار لمهام أخرى.

وبحسب “سبوتنيك”، فإن روسيا والصين تعتزمان تنفيذ خطط إنشاء الطائرة بحلول عام 2025-2027.

ووفقا للطرفين الشريكين، فإن الطائرة الجديدة، التي تتسع إلى 250-300 مسافر، ستنافس طائرات شركات الطيران العالمية الأخرى، وهي إيرباص الأوروبية وبوينغ الأميركية.

وتقدر تكلفة البرنامج حاليا بـ 13-20 مليار دولار، علما أن الرحلة الأولى للطائرة من المتوقع، أن تكون في عام 2025.

وتشهد صناعة الطيران المدني في روسيا تطورا كبيرا، وكانت طائرة روسية جديدة من طراز “MС-21-300″، قد نفذت يوم الأربعاء، أول تحليق لها من مدرج مصنع “إيركوتسك” للطائرات، لاختبارها.

وصممت هذه الطائرة لمنافسة بوينغ 737 وإيرباص 320 أيه، وتتسع لما بين 150 و211 راكبا حسب طلب المشتري، وتعتمد أحدث تقنيات الهندسية الجوية، وزودت بأحدث المحركات وأجهزة الملاحة.

وذكر دولوتوفسكي في مقابلة مع مجلة “غوريزونتي”، أن روسيا تعمل على مفهوم “قمرة قيادة بطيار واحد”، هذا إلى جانب تنفيذ الرحلات الجوية بنظام آلي بالكامل، في حين يتفرغ الطيار لمهام أخرى.

وبحسب “سبوتنيك”، فإن روسيا والصين تعتزمان تنفيذ خطط إنشاء الطائرة بحلول عام 2025-2027.

ووفقا للطرفين الشريكين، فإن الطائرة الجديدة، التي تتسع إلى 250-300 مسافر، ستنافس طائرات شركات الطيران العالمية الأخرى، وهي إيرباص الأوروبية وبوينغ الأميركية.

وتقدر تكلفة البرنامج حاليا بـ 13-20 مليار دولار، علما أن الرحلة الأولى للطائرة من المتوقع، أن تكون في عام 2025.

وتشهد صناعة الطيران المدني في روسيا تطورا كبيرا، وكانت طائرة روسية جديدة من طراز “MС-21-300″، قد نفذت يوم الأربعاء، أول تحليق لها من مدرج مصنع “إيركوتسك” للطائرات، لاختبارها.

وصممت هذه الطائرة لمنافسة بوينغ 737 وإيرباص 320 أيه، وتتسع لما بين 150 و211 راكبا حسب طلب المشتري، وتعتمد أحدث تقنيات الهندسية الجوية، وزودت بأحدث المحركات وأجهزة الملاحة.