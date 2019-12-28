40.87 مليار جنيه قيمة مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال 2019

بلغ صافي ​مشتريات​ الأجانب ب​البورصة المصرية​، شاملاً الصفقات والسندات، نحو 40.87 مليار جنيه عام 2019 مقارنة بقيمة 5.73 مليار جنيه عام 2018، و9.55 مليار جنيه عام 2017.

وسيطر المستثمرون من ​الولايات المتحدة الأميركية​ والمملكة المتحدة، على أكثر من نسبة 40% من تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية خلال العام 2019، بنسبة 14.21%، 26.74% على التوالي، وتلى ذلك ​لوكسمبورغ​ بنسبة 12.43%، ثم ​هولندا​ بنسبة 8.87%، ثم ​إيرلندا​ بنسبة 5.46%، ثم جزر كايمان بنسبة 5.09%، ثم ​النرويج​ بنسبة 2.97%.

أما بالنسبة للدول العربية، فاستحوذ المستثمرون من السعودية على نسبة 6.31% من تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية، تلاهم ​الإمارات العربية المتحدة​ بنسبة 6.16%، فيما استحوذ مستثمرون من جنوب أفريقيا على نسبة 1.20%، بينما استحوذ مستثمرون من دول مختلفة على 10.55%.