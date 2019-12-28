40.87 مليار جنيه قيمة مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال 2019

بلغ صافي مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية، شاملاً الصفقات والسندات، نحو 40.87 مليار جنيه عام 2019 مقارنة بقيمة 5.73 مليار جنيه عام 2018، و9.55 مليار جنيه عام 2017.
وسيطر المستثمرون من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، على أكثر من نسبة 40% من تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية خلال العام 2019، بنسبة 14.21%، 26.74% على التوالي، وتلى ذلك لوكسمبورغ بنسبة 12.43%، ثم هولندا بنسبة 8.87%، ثم إيرلندا بنسبة 5.46%، ثم جزر كايمان بنسبة 5.09%، ثم النرويج بنسبة 2.97%.
أما بالنسبة للدول العربية، فاستحوذ المستثمرون من السعودية على نسبة 6.31% من تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية، تلاهم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 6.16%، فيما استحوذ مستثمرون من جنوب أفريقيا على نسبة 1.20%، بينما استحوذ مستثمرون من دول مختلفة على 10.55%.