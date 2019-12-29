‫«او.تي.سي»: تداول 6.3 مليون سهم بقيمة 146.8 ألف دينار‬

‫شهدت منصة تداولات نظام خارج المنصة المعروف اختصارا بـ «او.تي.سي» خلال جلسات الاسبوع المنتهي يوم الخميس الماضي انخفاضا في قيمة التداولات بتداول 6.3 مليون سهم بقيمة 146.8 الف دينار كويتي «نحو 484.44 ألف دولار أمريكي» تمت عبر 39 صفقة.‬

‫وقالت شركة «الموازي دوت كوم» في تقرير لها اليوم الاحد ان شاشة الصفقات الفورية سجلت اداء سلبيا اذ بلغ حجم التداولات 420.6 الف سهم بقيمة 11.2 الف دينار «نحو 36.96 الف دولار» تمت عبر 27 صفقة.‬

‫واضافت الشركة ان الصفقات الخاصة سجلت اداء سلبيا خلال الاسبوع اذ بلغت التداولات نحو 5.9 مليون سهم بقيمة نحو 135.6 الف دينار «نحو 447.48 الف دولار» تمت عبر 12 صفقة.‬

‫ وابتكرت بورصة الكويت هذه المنصة التي تتسم بالمصداقية لتسهيل عملية تداول الاوراق المالية غير المدرجة من بيع وشراء وتسوية وتقاص وتميزت باستحداث موقع الكتروني يعد الاول من نوعه على مستوى المنطقة.‬

‫وكانت عملية تداول هذه الاوراق تتم سابقا بطريقة يدوية تفتقد للشفافية إذ عانى المتداولون تخوفا من مدى جديتها وحقيقة الاسعار وصعوبة تحصيل المبالغ.‬