السلطات المصرية تقر استحواذ “أوبر” على “كريم”.. بشروط

قال جهاز حماية المنافسة المصري، الأحد، إنه أقر استحواذ مجموعة “أوبر” لتطبيقات حجز سيارات الأجرة على شركة “كريم” المنافسة لها على المستوى الإقليمي، بعد موافقته على مجموعة من الالتزامات اقترحتها المجموعة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.

وكانت أوبر استحوذت على كريم في صفقة قيمتها 3.1 مليار دولار في مارس الماضي في صفقة من المتوقع أن تستكمل في يناير المقبل.

وستصبح كريم وحدة مملوكة بالكامل لأوبر، لكنها ستواصل العمل باسمها التجاري وإدارتها المستقلة.

وفي فبراير الماضي، رفعت المحكمة الإدارية العليا في مصر حظرا كان مفروضا على أوبر وكريم، اللتين واجهتا معارضة قوية من جانب سائقي سيارات الأجرة التقليدية.

وتقول أوبر إن مصر أكبر أسواقها في الشرق الأوسط، مع 157 ألف سائق في 2017، و4 ملايين مستخدم منذ دشنت خدمتها هناك في عام 2014.

وتقول أوبر إن مصر أكبر أسواقها في الشرق الأوسط، مع 157 ألف سائق في 2017، و4 ملايين مستخدم منذ دشنت خدمتها هناك في عام 2014.

وكانت أوبر استحوذت على كريم في صفقة قيمتها 3.1 مليار دولار في مارس الماضي في صفقة من المتوقع أن تستكمل في يناير المقبل.

وستصبح كريم وحدة مملوكة بالكامل لأوبر، لكنها ستواصل العمل باسمها التجاري وإدارتها المستقلة.

وفي فبراير الماضي، رفعت المحكمة الإدارية العليا في مصر حظرا كان مفروضا على أوبر وكريم، اللتين واجهتا معارضة قوية من جانب سائقي سيارات الأجرة التقليدية.

وتقول أوبر إن مصر أكبر أسواقها في الشرق الأوسط، مع 157 ألف سائق في 2017، و4 ملايين مستخدم منذ دشنت خدمتها هناك في عام 2014.

وتقول أوبر إن مصر أكبر أسواقها في الشرق الأوسط، مع 157 ألف سائق في 2017، و4 ملايين مستخدم منذ دشنت خدمتها هناك في عام 2014.