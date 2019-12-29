مصر تعلن موعد تشغيل “الربط الكهربائي” مع السودان

أعلنت مصر، الأحد، موعد تشغيل الربط الكهربائي مع السودان، في مشروع تصل تكلفته إلى 509 ملايين جنيه مصري «31.47 مليون دولار».

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، قوله إن مصر والسودان سيبدآن تشغيل الربط الكهربائي في 12 يناير، بطاقة تصل إلى 50 ميغاوات.

وأوضح شاكر أن تكلفة المشروع بلغت 509 ملايين جنيه، ولمسافة ألف كيلومتر، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، قوله إن مصر والسودان سيبدآن تشغيل الربط الكهربائي في 12 يناير، بطاقة تصل إلى 50 ميغاوات.

وأوضح شاكر أن تكلفة المشروع بلغت 509 ملايين جنيه، ولمسافة ألف كيلومتر، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.