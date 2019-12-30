التفاؤل بشأن “اتفاق التجارة” ينعش النفط

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 3 أشهر، الاثنين، مدعومة بتفاؤل إزاء اتفاق تجاري متوقع بين الولايات المتحدة والصين، بينما يراقب المتعاملون عن كثب الشرق الأوسط، عقب هجمات جوية أميركية.

وأظهرت الأسواق رد فعل أوليا محدودا تجاه نبأ الهجمات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة في العراق وسوريا ضد جماعة مسلحة تدعمها إيران، حتى بعد أن حذر مسؤولون أميركيون من احتمال اتخاذ “إجراءات إضافية”.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5 سنتات إلى 61.77 دولار للبرميل. والخام الأميركي مرتفع نحو 36% منذ بداية العام الجاري.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 68.36 دولار للبرميل، مرتفعة 20 سنتاً أو 0.3%. وصعد الخام القياسي العالمي نحو 27% في 2019.

ويوم الأحد، قالت وزارة التجارة الصينية إنها على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة بشأن توقيع اتفاق تجاري، طال أمد انتظاره.

وتتلقى أسعار النفط أيضا الدعم من انخفاض مخزونات النفط الأميركية التي تراجعت 5.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر، مما يتجاوز بكثير التوقعات في استطلاع أجرته “رويترز” وبلغت 1.7 مليون برميل.

وأظهرت الأسواق رد فعل أوليا محدودا تجاه نبأ الهجمات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة في العراق وسوريا ضد جماعة مسلحة تدعمها إيران، حتى بعد أن حذر مسؤولون أميركيون من احتمال اتخاذ “إجراءات إضافية”.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5 سنتات إلى 61.77 دولار للبرميل. والخام الأميركي مرتفع نحو 36% منذ بداية العام الجاري.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 68.36 دولار للبرميل، مرتفعة 20 سنتاً أو 0.3%. وصعد الخام القياسي العالمي نحو 27% في 2019.

ويوم الأحد، قالت وزارة التجارة الصينية إنها على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة بشأن توقيع اتفاق تجاري، طال أمد انتظاره.

وتتلقى أسعار النفط أيضا الدعم من انخفاض مخزونات النفط الأميركية التي تراجعت 5.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر، مما يتجاوز بكثير التوقعات في استطلاع أجرته “رويترز” وبلغت 1.7 مليون برميل.