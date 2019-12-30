بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 23.7 نقطة

انهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع المؤشر العام 23.7 نقطة ليبلغ مستوى 6271.3 نقطة بنسبة 0.38 في المئة.



وبلغت كميات تداولات المؤشر 167.5 مليون سهم تمت من خلال 4838 صفقة نقدية بقيمة 36.15 مليون دينار كويتي «نحو 119.2 مليون دولار امريكي».



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.32 نقطة ليصل الى مستوى 4894.7 نقطة بنسبة 0.01 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 104.3 مليون سهم تمت عبر 3463 صفقة نقدية بقيمة 6.2 مليون دينار «نحو 20.4 مليون دولار».



وارتفع مؤشر السوق الاول 35.03 نقطة ليصل الى مستوى 6967.1 نقطة بنسبة 0.51 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 63.17 مليون سهم تمت عبر 4975 صفقة بقيمة 29.8 مليون دينار «نحو 98.3 مليون دولار».



وكانت شركات «الانظمة» و«قيوين ا» و«بيان» و«العيد» و«الراي» الاكثر ارتفاعا في حين كانت اسهم «اهلي متحد» و«اجوان» و«وطنية» و«الاولى» و«ارزان» الاكثر تداولا فيما كانت شركات «شارقة ا» و«المساكن» و«ثريا» و«ارجان» و«منشات» الاكثر انخفاضا.