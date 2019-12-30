صادرات النفط الخام الكويتي لليابان تسجل تراجعاً

أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين ان صادرات الكويت من النفط الخام الى اليابان تراجعت بنسبة 8.5 بالمئة في نوفمبر الماضي مقارنة بالعام السابق لتصل الى 7.84 مليون برميل يوميا في اول انخفاض لها في ثلاثة اشهر.

وقالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير ان الكويت بصفتها ثالث اكبر مصدر للنفط باليابان قدمت 8.9 بالمئة من اجمالي واردات الدولة الاسيوية من النفط الخام.

واضاف التقرير ان واردات اليابان الاجمالية من النفط الخام انخفضت بنسبة 5.7 بالمئة على اساس سنوي الى 2.9 مليون برميل في اليوم وتقلصت للشهر الرابع على التوالي.

وعادت السعودية الى صدارة قائمة مزودي اليابان بالنفط على الرغم من ان واردات السعودية انخفضت بنسبة 2.7 بالمئة عن العام الماضي الى 12ر1 مليون برميل في اليوم.

وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة وتعتمد على وارداتها من النفط والغاز والفحم.