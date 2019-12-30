‫«ستاندرد تشارترد»: تعافي النمو في الكويت إلى 2.5%‬

‫توقع بنك «ستاندرد تشارترد»، أن تشهد الكويت انتعاشاً تدريجياً في نموها، خلال العام الجديد، لكنه مشروط بحركة أسعار النفط، مرجحاً أن يتعافى النمو في الكويت إلى %2.5 في 2020 صعوداً من 0% في العام الحالي. ولفت إلى أن ديناميات سوق النفط العالمية ستمنع حدوث زيادات كبيرة في إنتاج النفط الكويتي، رغم الاتفاق الأخير مع السعودية على إعادة الإنتاج من المنطقة المقسومة.‬

‫قال كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وباكستان في «ستاندرد تشارترد» بلال خان: «نعتقد أن ظروف سوق النفط العالمية قد لا تسمح للسعودية بزيادة كبيرة لإنتاجها من الخام في 2020، بل على العكس قد تحتاج الرياض إلى مزيد من الخفض في الإنتاج حال ظهور ضغوط على أسعار النفط، وهو ما يشكل أكبر خطرعلى توقعاتنا بشأن انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في 2020».‬

‫وأضاف: «أي توسع حقيقي في الاقتصاد غير النفطي في السعودية سيعتمد على الدعم المالي، ومن المرجح أن تسعى الحكومة إلى موازنة الإنفاق الداعم للنمو مقابل الاستدامة المالية من خلال إنفاق رأسمالي أعلى».‬

‫إلى ذلك، توقع موقع «غلف نيوز»، أن يبقى النمو الاقتصادي في دول الخليج متواضعاً خلال 2020 مع تسجيل السعودية انتعاشاً في نمو ناتجها المحلي الإجمالي من مستوى منخفض في العام الحالي، مذكراً بأنه وفقاً لآخر توقعات صندوق النقد الدولي، فإنه من المتوقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الخليج العام المقبل إلى %2.5، مدفوعاً بانتعاش الناتج المحلي الإجمالي للنفط بـ %1.9 مقارنة بـ – %1.4 في العام الحالي و%2.5 في 2018.‬

‫وقال الموقع إن هذا الانتعاش المتوقع يعكس مزيجاً من ارتفاع إنتاج النفط في الكويت والسعودية وزيادة إنتاج الغاز في عمان وقطر.‬

‫كما توقع دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الخليج إلى %2.8 في 2020 من %2.4 في 2019، وذلك بدعم من الإنفاق على البنية التحتية في الكويت، ودفعة قوية للسياحة في الإمارات بسبب «اكسبو دبي 2020» واستعداد قطر لاستضافة كأس العالم 2022.‬

‫من جهتها، خفضت كارلا سليم الخبيرة الاقتصادية في «ستاندرد تشارترد» توقعاتها للنمو في البحرين من %2 إلى %1.7 في 2020، رغم توقعات العديد من الاقتصاديين باستقرار النمو في الإمارة، لافتة إلى توقعات بنمو ثابت للاقتصاد غير النفطي في البحرين بعدما شهدنا تسارعاً طفيفاً في السابق.‬

‫وأضافت أن تباطؤ الاقتصاد غير النفطي في البحرين «رغم التوقعات بحدوثه على نطاق واسع» قد كشف ضعف البلاد أمام وتيرة الإنفاق ضمن إطار صندوق التنمية الخليجي بقيمة 7.5 مليارات دولار والذي تم تأسيسه في 2011.‬

‫أما عن سلطنة عمان، فتوقعت سليم، أن يبقى النمو الاقتصادي فيها دون المستوى في 2020 بسبب الضعف في مجالي الاستهلاك والاقتصاد غير النفطي، لافتة إلى أن التوقعات بشأن اقتصاد السلطنة متحفظة على المدى المتوسط وطويل المدى، رغم الاستثمارات الكبيرة في قطاعات مثل التصنيع والخدمات اللوجستية والسياحة.‬

‫وترى، أن إنشاء المدينة الصناعية بالشراكة مع الصين في السلطنة، والتي تم تخصيص استثمارات لها بـ10.7 مليارات دولار تأتي في الوقت المناسب لاقتصاد السلطنة.‬