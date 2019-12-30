‫«هواوي» تشتري ولاءات نواب أوروبيين‬

‫بعد عام من اندلاع الجدل حول أمن التجهيزات والمعدات الصينية، لا يزال مصير «هواوي»، عملاق التكنولوجيا، غير مؤكد في أوروبا، وفق تقرير نشرته صحيفة لوموند الفرنسية. ففي الوقت الذي دعا فيه الحليف الاميركي، وبإصرار، القارة العجوز الى حظر التعامل مع المجموعة الصينية وشبكاتها للاتصالات، تركت أوروبا حرية اتخاذ القرار في التعامل من عدمه مع الشريك الصيني، للدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي كل على حدة.‬

‫وأمام هذا الوضع، ضاعفت «هواوي» جهودها للحفاظ على وجودها في هذا السوق الاستراتيجي من خلال مجموعات ضغط «لوبيات» قريبة من الحكومات الأوروبية. ففي بروكسل، مقر الإتحاد الأوروبي، تعمل فرق داخلية من المجموعة تحت رئاسة أبراهام ليو، ممثل المجموعة لدى الاتحاد الأوروبي في الكواليس منذ شهور، من أجل دفع نواب البرلمان الاوروبي إلى تبني تكنولوجيا الجيل الخامس، وإقناعهم بأن التجهيزات الصينية آمنة، ولا تشكل اي مخاوف على أمن الاتصالات في أوروبا، من خلال نشر تقارير ودراسات، وتنظيم موائد مستديرة وندوات وحتى تجهيز باص بتقنية الجيل الخامس.‬

‫ولا تألو «هواوي» جهدا، وفق التقرير ذاته، لشغل الساحة في العاصمة الأوروبية وتوسيع دائرة نفوذها. فبين عامي 2017 و2018 نما حجم نفقات هواوي على استمالة البرلمانيين والضغط على الاتحاد الأوروبي بنسبة %30، لتصل الى 2.8 مليون يورو. وتبدو الميزانية بسيطة ومتواضعة مقارنة بما تنفقه الشركات الاميركية، مثل غوغل ومايكروسوفت، التي تخصص كل منهما اكثر من 5 ملايين يورو لدعم جماعات الضغط التي تعمل لمصلحتها، ولكنها تضع هواوي في قائمة الشركات التي تدفع اكثر من اجل الدفاع عن مصالحها في بروكسل.‬

‫ويتهم الاميركيون «هواوي» بالتجسس لمصلحة بكين، الامر الذي استدعى من الشركة تحريك فرقها في فرنسا من أجل استعادة صورتها، معتمدة على خدمات وكالة بوري وتالون وشركائها، التي تعد إحدى أكبر الشركات المتخصصة في تقديم النصائح في العلاقات العامة، بالاضافة إلى مكتب ESL للاستشارات، حتى تتمكن من طرق أبواب الوزارات وتستمع الحكومة إلى طرحها ومقترحاتها.‬

‫وتستفيد المجموعة الصينية، وفق لوموند، من دعم بعض الشبكات السياسية ومعارف حلفاء من العيار الثقيل لها، من مثل الوزير السابق جان لويس بورلو والرئيس السابق للمدرسة المتعددة التقنيات جاك بيو، اللذين التحقا بمجلس ادارة المجموعة الصينية في فرنسا.‬

‫لا يعد الهجوم الكاسح على العملاق الصيني جديداً في أوروبا، ذلك أن تجهيزات المجموعة، جرى تركيبها منذ أكثر من عقدين في هذه القارة، لكن المجموعة تمكنت من شق طريقها في شبكات الاتصالات بفضل الاسعار المنخفضة، التي اعتمدتها لبيع معداتها في فترة كانت تعاني فيها الشركات المنافسة من ظروف اقتصادية غير مواتية، دفعتها الى مواجهة الهزات الارتدادية، التي عادة ما يشهدها القطاع.‬

‫وسعت «هواوي»، وفق لوموند، إلى الانخراط ايضا في قطاع الثقافة في فرنسا لتوسيع شبكة نفوذها، من خلال رعاية نشاطات دار الاوبرا في باريس، او رعاية النشاطات الرياضية، او تمويل منح البحث العلمي في الجامعات، او الاستثمار في تمويل الشركات الناشئة.‬

‫وتنافس «هواوي» في أوروبا شركات كبرى، مثل الشركة الألمانية دوتش تيليكوم، التي تعد الرائدة أوروبيا، بالاضافة الى تيليفونيكا الأسبانية، مرورا بشركة BT البريطانية او اورنج الفرنسية، كما تستحوذ على 40 في المئة من سوق تجهيزات شبكات الاتصالات في أوروبا، وحضورها يختلف من بلد أوروبي إلى آخر.‬

‫ففي المملكة المتحدة بنت المجموعة الصينية 70 في المئة من البنى التحتية الخاصة بالجيل الرابع، وفق تقرير معهد مونتاني، المنشور في مايو الماضي.‬

‫وفي ألمانيا وفرنسا، وهما الدولتان المحوريتان في الاتحاد الاوروبي، فتستخدم 70 في المئة و25 في المئة على التوالي من شركات البلدين، تجهيزات من صناعة «هواوي».‬

‫وعلى الرغم من التضييق، الذي تواجهه «هواوي»، فإنها لم تتردد في الاستثمار في القارة العجوز. وكشفت المجموعة بداية نوفمبر الماضي عن تفاصيل دراسة، أجراها مكتب الاستشارات اكسفورد ايكونوميكس، تشير إلى أن مساهمة «هواوي» في الاقتصاد الأوروبي في عام 2018 بلغت 12.8 مليار يورو.‬

‫وفي موازاة ذلك، كشف رئيس هواوي، ليانغ هولا، منتصف الشهر الجاري أن المجموعة تطمح الى فتح مصنع في أوروبا لإنتاج المعدات الخاصة بشبكات الجيل الخامس. ولا ينوي العملاق الصيني التوقف هنا، فالكثير من برامج الدعم الموجهة للمطورين الأوروبيين ينتظر الإعلان عنها في غضون 2020.‬