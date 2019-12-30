‫هيئة الاستثمار تتخارج من استثمارات فندقية‬

‫قالت الهيئة العامة للاستثمار إنها وضعت قيوداً وشروطاً في اتفاقياتها مع مديري المحافظ الاستثمارية، تمنع التعامل أو الاستثمار في الشركات التي يدخل في نشاطها ألعاب الميسر وإنتاج الخمور.‬

‫وأضافت الهيئة العامة للاستثمار في ردها على سؤال برلماني ان النظم الأساسية لكل الشركات التي تسهم فيها الهيئة بالدول العربية والأجنبية لا تتضمن في أغراضها أي نشاط، يتعلّق بإنتاج الخمور أو تصنيعها أو ألعاب الميسر؛ إذ هناك حظر تام على كل التعاملات أو الاستثمارات في الخمور أو الميسر.‬

‫ذكرت «الهيئة» أن الأزمة المالية عام 2008 ادت إلى تراجع في استثمارات القطاع الفندقي في الدول العربية، الأمر الذي أوجب التريث في اتخاذ قرارات التخارج من الاستثمارات بأسعار متدنية، تقل عن قيمة تكلفتها، علماً بأن الهيئة العامة للاستثمار لن تتوانى عن اتخاذ قرارات البيع متى ما توافرت الفرص بالسعر المناسب، خاصة أن الدور الرئيس للهيئة العامة للاستثمار، وفق قانون إنشائها هو إدارة الأموال العامة بهدف تحقيق العوائد على تلك الأموال، كما وانه قد أثبتت التجارب أن الفنادق كأداة استثمارية لم تكن مجدية، وهي معرّضة بطبيعتها الى التذبذب في الأداء بحكم طبيعتها الحساسة تجاه الظروف الاقتصادية والأمنية، وذلك خلافاً للأدوات الاستثمارية الأخرى التي تتسم بالثبات النسبي والاستقرار.‬

‫وأوضحت «الهيئة» انها تمكّنت من بيع بعض مساهماتها في هذه الفنادق وتخارجت من عدد منها، خاصة في المملكة المغربية «عدد فندقين» وصدور قرارات أخرى من مجلس الإدارة بشأن بيع خمسة فنادق أخرى وكذلك في الجمهورية التونسية فقد جرى بيع 16 فندقاً. وأوضحت «الهيئة» انها وبصفتها مديراً لصندوق سيادي، تسهم بجميع القطاعات الاستثمارية، ومنها القطاع السياحي، كما انها تسهم برؤوس أموال تلك الشركات، وفي ما يتعلق بمقدار هذا الاستثمار فهو يظهر في ميزانيات تلك الشركات، وكأحد مكوّنات الأصول العقارية إلى جانب المساهمات في القطاعات الأخرى، وهي كالآتي:‬

‫• المجموعة الدولية للاستثمار والسياحة/ نسبة مساهمة الهيئة %100.‬

‫• شركة الزمالك للاستثمار والسياحة/ نسبة مساهمة الهيئة %100.‬

‫• الشركة العربية الدولية للفنادق والسياحة/ نسبة مساهمة الهيئة %11.8.‬

‫• الشركة السورية العربية للفنادق والسياحة/ نسبة مساهمة الهيئة %16.1.‬

‫• الشركة السعودية للخدمات الفندقية/ نسبة مساهمة الهيئة %10.‬

‫• شركة الفنادق السودانية الكويتية المحدودة/ نسبة مساهمة الهيئة %100.‬

‫• الشركة العربية للفنادق المحدودة/ نسبة مساهمة الهيئة %100.‬

‫• شركة الفنادق الوطنية/ نسبة مساهمة الهيئة %32.8.‬

‫• شركة منتزة طبرقة/ نسبة مساهمة الهيئة %100.‬

‫• شركة البحر العربي المحدودة ـــــ كراتشي/ نسبة مساهمة الهيئة %100.‬

‫وفي ما يتعلّق بمواصفات تلك المشاريع وتاريخ التعاقد لكل مشروع على حدة، قالت «الهيئة» إنها تسهم في رؤوس أموال تلك الشركات، وتمارس اختصاصها كمساهم برأسمال، كما تسهم في الكثير من الشركات المحلية والدولية، كما أن هناك مساهمين آخرين في بعض الاستثمارات في الدول العربية.‬