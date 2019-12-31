أوكرانيا تبدد مخاوف أوروبا.. وتحسم اتفاق الغاز مع روسيا

أعلنت كييف وموسكو، مساء الاثنين، أنهما وقّعتا بعد مفاوضات صعبة عقدا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، لتضعا بذلك حدا لمخاوف من أزمة جديدة في فصل الشتاء.

وكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على فيسبوك “وقعت أوكرانيا عقد ترانزيت لمدة 5 سنوات. أوروبا تعرف أننا لن نتخلى عنها”.

وقد أكد هذه المعلومات رئيس شركة الغاز الروسية العملاقة، غازبروم إليكسي ميلر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية.

وقال: “لقد تم توقيع مجموعة كاملة من الوثائق” ما سيتيح لنا مواصلة “نقل الغاز بعد 31 ديسمبر” تاريخ انتهاء العقد الحالي.

وكانت المفاوضات الرامية إلى وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق قد شهدت توترا شديدا، ما أثار مخاوف من فشل في اللحظة الأخيرة قد يعطل الإمدادات إلى الدول الأوروبية.

وكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على فيسبوك “وقعت أوكرانيا عقد ترانزيت لمدة 5 سنوات. أوروبا تعرف أننا لن نتخلى عنها”.

وقد أكد هذه المعلومات رئيس شركة الغاز الروسية العملاقة، غازبروم إليكسي ميلر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية.

وقال: “لقد تم توقيع مجموعة كاملة من الوثائق” ما سيتيح لنا مواصلة “نقل الغاز بعد 31 ديسمبر” تاريخ انتهاء العقد الحالي.

وكانت المفاوضات الرامية إلى وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق قد شهدت توترا شديدا، ما أثار مخاوف من فشل في اللحظة الأخيرة قد يعطل الإمدادات إلى الدول الأوروبية.