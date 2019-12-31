‫سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 7 سنتات‬

‫انخفض سعر برميل النفط الكويتي 7 سنتات ليبلغ 68.97 دولار في تداولات يوم امس الاثنين مقابل 69.04 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.‬

‫وفي الاسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط امس الاثنين إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر مدعومة بتفاؤل حيال اتفاق تجارة صيني أمريكي متوقع وبيانات صناعية قوية في حين يراقب المتعاملون عن كثب التطورات في الشرق الأوسط بعد ضربات جوية أمريكية في العراق وسوريا.‬

‫وبلغ خام القياس العالمي برنت في تداولات امس الاثنين 68.99 دولار للبرميل في حين سجل الخام الأمريكي 62.34 دولار للبرميل وكلاهما أعلى سعر منذ 17 سبتمبر الماضي. ‬