‫«البترول الوطنية»: مزايدة لاستخلاص المعادن من العوامل الحفازة‬

‫قال مصدر مطلع ان شركة البترول الوطنية دعت الشركات المحلية والخليجية والعالمية للمشاركة في إجراءات التأهيل المسبق، لمزايدة استخلاص المعادن من العوامل الحفازة المستخدمة. ‬

‫وأوضح المصدر، وفقاً لـ القبس، أن آخر موعد لتقديم نماذج التأهيل سيكون يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل، مضيفاً أن جميع المواد الحفازة المستهلكة الناتجة من الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة KIPIC مصفاة الزور، سيتم إدراجها أيضا في مرفق MRFlPQ-001 المقترح في الكويت، وبهذا الخصوص تعلن شركة البترول الوطنية عن رغبتها في إعادة فتح باب المشاركة بالتأهيل للشركات التي لم تتقدم بطلب المشاركة في هذا التأهيل، علماً بأنه تم فتح الباب للحصول على وثائق التأهيل من يوم الأحد 29 ديسمبر 2019.‬

‫وذكر المصدر أن الشركة طرحت ممارسة خاصة بقطع غيار لتوربين البخار لوحدة الوقود البيئي في مصفاة الأحمدي، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة. وأشار المصدر الى أن عمليات الطرح بدأت اول من امس الأحد، وسيكون يوم الخميس 27 فبراير 2020 موعد الإقفال، علماً بان التأمين الأولي لهذه الممارسة هو 15 ألف دينار صالحة لمدة 90 يوماً.‬

‫وأفاد المصدر بأن هذه الممارسة عامة غير قابلة للتجزئة بحيث يكون التوريد من المصنع المعتمد، والمذكور في وثائق الممارسة التي تكون على الصفحة الالكترونية التجارية على موقع الشركة على الشبكة العالمية. ونوه المصدر الى أن شركة البترول الوطنية ستستقبل التحفظات، أو الاستفسارات التي تتعلق بالمواصفات الفنية للمتقدمين بالطلبات بحد أقصى 3 أسابيع، قبل موعد الإقفال الخاص بهذه الممارسة، وسيتم الرفض أو عدم النظر في هذه الطلبات لأي اعتبار كان بعد هذا الموعد.‬