‫بورصة الكويت تغلق على ارتفاع المؤشر العام 11.07 نقطة‬

‫أنهت بورصة الكويت تعاملاتهاالاسبوعية اليوم الثلاثاء على انخفاض المؤشر العام 11.07 نقطة ليبلغ مستوى 6282.4 نقطة بنسبة 0.18 في المئة.‬

‫وبلغت كميات تداولات المؤشر 171.5 مليون سهم تمت من خلال 7382 صفقة نقدية بقيمة 34 مليون دينار كويتي «نحو 112.2 مليون دولار امريكي».‬

‫وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 15.9 نقطة ليصل الى مستوى 4910.6 نقطة بنسبة 0.33 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 112.9 مليون سهم تمت عبر 3339 صفقة نقدية بقيمة 6.6 مليون دينار «نحو 21.7 مليون دولار».‬

‫كما ارتفع مؤشر السوق الاول 8.8 نقطة ليصل لمستوى 6975.9 نقطة بنسبة 0.13 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 58.6 مليون سهم تمت عبر 4043 صفقة بقيمة 27.5 مليون دينار «نحو 90.4 مليون دولار».‬

‫وكانت شركات «المساكن» و«تجارة» و«ارجان» و«ابيار» و«اصول» الاكثر ارتفاعا في حين كانت اسهم «ارزان» و«مينا» و«الاولى» و«اهلي متحد» و«ابيار» الاكثر تداولا فيما كانت شركات «قيوين ا» و«مراكز» و«شارقة ا» و«وربة ت» و«ابار» الاكثر انخفاضا.‬

‫وتابع المتعاملون افصاحا من شركة مركز سلطان بشان موافقة هيئة اسواق المال على نشرة الاكتتاب الخاص في سندات دين قابلة للتحويل الى اسهم عادية في راس المال الشركة بقيمة لا تتجاوز 15 مليون دينار «نحو 49.5 مليون دولار».‬

‫كما تابع هؤلاء افصاح معلومات جوهرية من شركة البريق القابضة عن شراء شركة تابعة بنسبة 100 في المئة بمبلغ 13.6 مليون دينار «نحو 44.88 مليون دولار».‬

‫وشهدت الجلسة اعلان الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار عن تحقيق أرباح بنحو 503 آلاف دينار «نحو 1.6 مليون دولار» نتيجة التخارج من بعض الاصول وهي شركات التعمير الخليجي العقارية وحول العالم القابضة ومينا العقارية وجميعها مبوبة ضمن موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع في المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة كما في 30 سبتمبر 2019.‬

‫وشهدت الجلسة ايضا اعلان بورصة الكويت عن موافقتها على تسجيل شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي «كميفك» لمزاولة نشاط صانع سوق اعتبارا من يوم الاحد 5 يناير 2020 وذلك على اسهم شركتي اسيكو للصناعات والتمدين العقارية.‬

‫وحصلت شركة كميفك نهاية أغسطس 2019 على رخصة صانع سوق ببورصة الكويت وذلك بعد إصدار هيئة أسواق المال الكويتية الترخيص للشركة ولمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.‬

‫ويعد نظام صانع السوق احدى الادوات التي طرحتها شركة بورصة الكويت ووفرت لها القواعد والبيئة الملائمة لتنفيذها ضمن مساعيها لتطوير السوق المالي.‬