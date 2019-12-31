‫الكويت تتراجع مرتبتين في «الحرية الاقتصادية»‬

‫تراجعت الكويت في مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن معهد فريزر مرتبتين، وفقدت المركز السادس نزولا الى الثامن. وانخفض عدد النقاط التي سجلتها الكويت في المجالات الاقتصادية المختلفة وفقا لتقرير «الحرية الاقتصادية في العالم العربي» لعام 2019 من 7.0 الى 6.8 من أصل 10.‬

‫ويقيِّم مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن معهد فريزر مجالات الحرية الاقتصادية في العالم العربي على الشكل التالي: حجم الحكومة من حيث النفقات والضرائب والمؤسسات، والقانون التجاري والاقتصادي وحقوق الملكية، وامكانية الوصول الى رأس المال وحرية التجارة الدولية، اضافة الى تنظيم الائتمان والعمل والأعمال التجارية.‬

‫وحلّت الكويت في المركز الـ16 في مجال «حجم الحكومة» مع انخفاض عدد نقاطها من 5.6 الى 5.2، كما احتلت المركز السابع في الهيكل القانوني أمن حقوق الملكية، محافظة على النقاط المسجلة عند 5.0.‬

‫وبلغت نقاط الكويت في مجال الوصول الى رأس المال 9.7 لتحتل بذلك المركز الخامس عربياً. في حين حلت في المركز السابع في حرية التجارة على المستوى الدولي وحافظت على النقاط التي سجلتها عند 7.1. وفي ما يتعلق بتنظيم الائتمان والعمل والأعمال التجارية، انخفضت نقاط الكويت من 7.8 إلى 7.1 لتحتل المركز الثامن. وتشير البيانات الأولية الى حدوث تغيير بسيط في المستقبل.‬

‫الى ذلك حافظ الأردن على المركز الأول في المؤشر بينما تراجعت الامارات والبحرين الى المركز الثاني. وبحسب التقرير فإن دول الخليج من بين الدول التي تقود العالم العربي في الحرية الاقتصادية. ويعزى التصنيف العالي لدول الخليج الى انخفاض الحواجز أمام التجارة الدولية وانخفاض معدلات التعريفة الخارجية وعدم وجود ضريبة دخل شخصية. وتذيلت سوريا وليبيا قائمة مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم العربي بعد أن سجل كلا البلدين 4.3 نقاط.‬