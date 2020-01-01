‫سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 62 سنتاً ‬

‫انخفض سعر برميل النفط الكويتي 62 سنتا ليبلغ 68.35 دولار في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 68.97 دولار في تداولات يوم أمس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.‬

‫وفي الأسواق العالمية أظهر تقرير صادر عن الحكومة الأمريكية أمس أن إنتاجها من النفط الخام ارتفع في أكتوبر الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 12.66 مليون برميل يوميا مقارنة مع 12.48 مليون برميل يوميا معدلة في سبتمبر الماضي.‬

‫وأصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للخام في العالم بفضل تطورات تقنية زادت إنتاج تكوينات النفط الصخري في ولايات تكساس ونورث داكوتا ونيو مكسيكو.‬