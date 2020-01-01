‫776 مليون دينار فائض ميزان المدفوعات في الربع الثالث‬

‫قال بنك الكويت المركزي إن الوضع الكلي لميزان المدفوعات للكويت بمفهومه الواسع سجل فائضا بلغ 776.4 مليون دينار خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقابل عجز بلغت قيمته 218.8 مليون دينار خلال الربع الثاني. وذلك بنظرة اكثرشمولية لوضع ميزان المدفوعات، حيث تأخذ في الاعتبار التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات المسجلة ضمن بند «الحكومة العامة»، بالإضافة إلى قيمة إجمالي الأصول الاحتياطية لبنك الكويت المركزي «تغير».‬

‫واضاف المركزي في تقريره عن البيانات الأولية لميزان مدفوعات الكويت للربع الثالث من عام 2019، وكذلك البيانات المعدلة للربع الثاني من عام 2019، أن الحساب الجاري «الذي يُبين خلاصة المتحصلات والمدفوعات في ما بين الاقتصاد المحلي والاقتصادات الأخرى في ما يتعلّق بمعاملات السلع والخدمات والدخل» سجل فائضًا خلال الربع الثالث بلغ نحو 1.3 مليار دينار، مقابل فائض بلغ نحو 2.8 مليار دينار خلال الربع السابق، بانخفاض قيمته 1.4 مليار دينار ونسبته %53.0. ويُعزى انخفاض فائض الحساب الجاري بصفة أساسية إلى انخفاض قيمة إجمالي المتحصلات المدرجة في الجانب الدائن من الحساب الجاري بقيمة بلغت نحو 2.2 مليار دينار وبنسبة %24.3 مقارنة بالربع السابق من جهة، وانخفاض قيمة إجمالي المدفوعات المدرجة في الجانب المدين من الحساب الجاري بما قيمته نحو 756.8 مليون دينار وبنسبة %11.8 مقارنة بالربع السابق من جهة أخرى. كما تُظهر البيانات الأولية انخفاض قيمة فائض الميزان السلعي خلال الربع الثالث بنحو 442.1 مليون دينار أو ما نسبته %14.7 مقارنة بالربع السابق، لتبلغ قيمة هذا الفائض نحو 2575.5 مليون دينار، مقابل نحو 3017.7 مليون دينار خلال الربع السابق.‬

‫وأوضح أن حساب الخدمات «صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات في ما بين المقيمين وغير المقيمين، وتشمل خدمات النقل، والسفر، والاتصالات، والإنشاءات، وخدمات أخرى، إضافة إلى الخدمات والسلع الحكومية» سجّل انخفاضًا في قيمة العجز خلال الربع الثالث بما قيمته 313.0 مليون دينار وبنسبة %17.1 ليصل إلى نحو 1.5 مليار دينار مقارنة بعجز بلغت قيمته نحو 1.8 مليار دينار خلال الربع السابق.‬

‫وفي ما يتعلّق بتطورات الحساب المالي «الذي يسجل معاملات تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين في الاقتصاد المحلي» لميزان مدفوعات الكويت خلال الربع الثالث، فقد بلغ صافي قيمة الموجودات الخارجية للمقيمين المدرجة ضمن هذا الحساب نحو 530.4 مليون دينار خلال الربع الثالث، مقابل نحو 1.9 مليار دينار خلال الربع السابق، بانخفاض قدره 1.4 مليار دينار. ونتيجة للتطورات في الحسابات الرئيسية للميزان، سجَّل الوضع الكلي لميزان مدفوعات الكويت خلال الربع فائضًا بلغت قيمته نحو 263.6 مليون دينار، مقابل عجز بلغت قيمته نحو 9.7 ملايين دينار خلال الربع السابق.‬