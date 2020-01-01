“بوينغ” تفقد عرش صناعة الطائرات.. و”إيرباص” تقتنص الصدارة

قالت مصادر بمطارات وجهات رصد، الأربعاء، إن “إيرباص” الأوروبية سلمت عددا قياسيا من الطائرات في ديسمبر، لتتخطى هدفها للعام 2019، وتقتنص المركز الأول في صناعة الطائرات، من منافستها الأميركية “بوينغ” التي تمر بمتاعب.

وأضافت المصادر أن إيرباص، التي أجبرتها مشكلات صناعية على خفض هدفها لتسليمات 2019 بين 32 بالمئة في أكتوبر، عبأت موارد إضافية حتى ساعات قبل منتصف الليل عشية العام الجديد لبلوغ 863 طائرة للعام، بزيادة 7.9 بالمئة من 800 طائرة في سنة 2018.

ورفضت إيرباص التعقيب على الأرقام التي من المقرر أن تخضع لمراجعة قبل الانتهاء منها ونشرها، حسبما ذكرت “رويترز”.

ويتلقى مصنعو الطائرات أغلب إيراداتهم عند تسليم الطائرات، مطروحا منها أي مدفوعات سابقة، ولذا يحظى حجم التسليمات بمتابعة وثيقة من المستثمرين.

وأضافت المصادر أن إيرباص، التي أجبرتها مشكلات صناعية على خفض هدفها لتسليمات 2019 بين 32 بالمئة في أكتوبر، عبأت موارد إضافية حتى ساعات قبل منتصف الليل عشية العام الجديد لبلوغ 863 طائرة للعام، بزيادة 7.9 بالمئة من 800 طائرة في سنة 2018.

ورفضت إيرباص التعقيب على الأرقام التي من المقرر أن تخضع لمراجعة قبل الانتهاء منها ونشرها، حسبما ذكرت “رويترز”.

ويتلقى مصنعو الطائرات أغلب إيراداتهم عند تسليم الطائرات، مطروحا منها أي مدفوعات سابقة، ولذا يحظى حجم التسليمات بمتابعة وثيقة من المستثمرين.