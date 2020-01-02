العراق.. تراجع في صادرات النفط بديسمبر 2019

أعلنت السلطات العراقية، الخميس، عن تراجع صادرات البلاد من النفط الخام خلال الشهر الأخير من السنة الماضية 2019.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، إن صادرات العراق من الخام تراجعت إلى 3.428 مليون برميل يوميا في ديسمبر من 3.5 مليون برميل يوميا في شهر نوفمبر الماضي.

وأضاف جهاد، أن الصادرات من مرافئ البصرة في جنوب البلاد بلغت 3.326 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل انخفاضا من 3.4 مليون برميل يوميا في نوفمبر، حسبما نقلت “رويترز”.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، إن صادرات العراق من الخام تراجعت إلى 3.428 مليون برميل يوميا في ديسمبر من 3.5 مليون برميل يوميا في شهر نوفمبر الماضي.

وأضاف جهاد، أن الصادرات من مرافئ البصرة في جنوب البلاد بلغت 3.326 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل انخفاضا من 3.4 مليون برميل يوميا في نوفمبر، حسبما نقلت “رويترز”.