تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات أولى جلسات 2020

تباينت مؤشرات ​البورصة المصرية​، بمستهل تعاملات جلسة اليوم، نهاية جلسات الأسبوع، في أولى جلسات العام الجديد، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشراً ​الشركات الصغيرة​ والمتوسطة والأوسع نطاقاً.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 13956 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1968 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 16342 نقطة، وزاد مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 5171 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 535 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 1399 نقطة.