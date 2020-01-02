تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات أولى جلسات 2020

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم، نهاية جلسات الأسبوع، في أولى جلسات العام الجديد، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشراً الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً.
وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 13956 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1968 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 16342 نقطة، وزاد مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 5171 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 535 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 1399 نقطة.