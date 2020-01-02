ارتفاع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، حيث حوم الدولار قرب أدنى مستوى له في ستة أشهر الذي سجله عشية العام الجديد وسط تكهنات بأن الأداء المتفوق للاقتصادي الأميركي ربما شارف على نهايته.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1520.38 دولار للأوقية «الأونصة» بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 25 سبتمبر عند 1525.20 يوم الثلاثاء. وختم المعدن الأصفر 2019 بأكبر مكاسب سنوية منذ 2010.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة عند 1523.20 دولار للأوقية.

ونقلت روييترز عن هاريش ف. مدير أبحاث السلع في جيوجيت للخدمات المالية “تراجع الدولار هو السبب الرئيسي، لكن أيضا أحجام التعاملات تميل نحو الانخفاض وبالتالي يدعم ذلك أسعار الذهب”.

وبدأ الدولار العام الجديد وسط ضغوط من مراهنة المستثمرين على أن تفوق الاقتصادي الأميركي قد ينتهي في ظل تفاؤل بشأن التجارة يرفع توقعات النمو العالمية.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات المنافسة، بنسبة 1.9 بالمئة الشهر الماضي بعد أن وصل لأدنى مستوياته منذ يوليو .

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1520.38 دولار للأوقية «الأونصة» بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 25 سبتمبر عند 1525.20 يوم الثلاثاء. وختم المعدن الأصفر 2019 بأكبر مكاسب سنوية منذ 2010.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة عند 1523.20 دولار للأوقية.

ونقلت روييترز عن هاريش ف. مدير أبحاث السلع في جيوجيت للخدمات المالية “تراجع الدولار هو السبب الرئيسي، لكن أيضا أحجام التعاملات تميل نحو الانخفاض وبالتالي يدعم ذلك أسعار الذهب”.

وبدأ الدولار العام الجديد وسط ضغوط من مراهنة المستثمرين على أن تفوق الاقتصادي الأميركي قد ينتهي في ظل تفاؤل بشأن التجارة يرفع توقعات النمو العالمية.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات المنافسة، بنسبة 1.9 بالمئة الشهر الماضي بعد أن وصل لأدنى مستوياته منذ يوليو .