مصر تثبت أسعار الوقود بأنواعه الثلاثة

أفاد بيان من وزارة البترول المصرية، الخميس، أن مصر أبقت على أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية من دون تغيير.

جاء ذلك خلال ثاني اجتماع لآلية للتسعير يدعمها صندوق النقد الدولي تربط أسعار الطاقة بالأسواق العالمية.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد خفضت في اجتماعها الافتتاحي في أكتوبر أسعار الوقود بشكل طفيف.

وجاء التخفيض آنذاك بعد أن كانت الحكومة قد رفعت الأسعار بشكل حاد على مدار السنوات الثلاث السابقة لتغطية تكلفة مشتريات الوقود من الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال ثاني اجتماع لآلية للتسعير يدعمها صندوق النقد الدولي تربط أسعار الطاقة بالأسواق العالمية.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد خفضت في اجتماعها الافتتاحي في أكتوبر أسعار الوقود بشكل طفيف.

وجاء التخفيض آنذاك بعد أن كانت الحكومة قد رفعت الأسعار بشكل حاد على مدار السنوات الثلاث السابقة لتغطية تكلفة مشتريات الوقود من الأسواق العالمية.