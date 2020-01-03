مقتل قاسم سليماني يصعد بأسعار النفط

3 يناير، 2020
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النفط يتراجع بانتظار اتفاق واشنطن وبكين

قفزت أسعار النفط بأكثر من 4 في المئة، صباح الجمعة، في الأسواق الآسيوية فور شيوع خبر مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في العراق.

وارتفع سعر برميل النفط الخام الخفيف تسليم فبراير بنسبة 4.3 في المئة في التعاملات الإلكترونية ليصل إلى 63.84 دولاراً، وفق “فرانس برس”.

وارتفع سعر برميل خام برنت تسليم مارس بنسبة 4.4 في المئة ليصل إلى 69.16 دولاراً.

ويعزز مقتل سليماني الذي جاء بغارة أميركية والمخاوف في الأسواق من تصاعد حدة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران من احتمال رفع أسعار النفط بشكل أكبر.

 

وارتفع سعر برميل النفط الخام الخفيف تسليم فبراير بنسبة 4.3 في المئة في التعاملات الإلكترونية ليصل إلى 63.84 دولاراً، وفق “فرانس برس”.

وارتفع سعر برميل خام برنت تسليم مارس بنسبة 4.4 في المئة ليصل إلى 69.16 دولاراً.

ويعزز مقتل سليماني الذي جاء بغارة أميركية والمخاوف في الأسواق من تصاعد حدة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران من احتمال رفع أسعار النفط بشكل أكبر.

 

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