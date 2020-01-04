مصر تعلن ارتفاع إيرادات قناة السويس في 2019

أعلنت مصر، السبت، ارتفاع إيرادات قناة السويس خلال عام 2019، بمقدار 100 مليون دولار.

وكشفت بيانات هيئة قناة السويس أن إيراد الممر المائي الإستراتيجي ارتفع في عام 2019 إلى 5.8 مليار دولار، مقارنة بـ5.7 مليار في 2018.

وتعد قناة السويس أسرع ممر للنقل البحري بين أوروبا وآسيا، وأحد أهم مصادر العملة الصعبة للحكومة المصرية.

وكشفت بيانات هيئة قناة السويس أن إيراد الممر المائي الإستراتيجي ارتفع في عام 2019 إلى 5.8 مليار دولار، مقارنة بـ5.7 مليار في 2018.

وتعد قناة السويس أسرع ممر للنقل البحري بين أوروبا وآسيا، وأحد أهم مصادر العملة الصعبة للحكومة المصرية.