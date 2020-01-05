تركي آل الشيخ: 11.4 مليون زائر لموسم الرياض

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، السبت، في تغريدة على حسابه في “تويتر” أن مواقع موسم الرياض شهدت 11.4 مليون زائر.

وكانت قد انطلقت فعاليات موسم الرياض، الجمعة 11 أكتوبر وتستمر حتى نهاية يناير 2020.

وقال آل الشيخ إن موسم الرياض وفر 34.7 ألف وظيفة مباشرة، و17.3 ألف وظيفة غير مباشرة مع تجاوز الدخل المبدئي المباشر من فعالياته حاجز المليار ريال.

ويشهد الموسم نشاطا ترفيهيا كبيرا وفعاليات ثقافية ورياضية وفنية ومسرحيات ومهرجانات استهدفت مختلف شرائح المجتمع، التي من المتوقع أن تشهد تزايد عدد الزوار للموسم خلال الفترة المتبقية لما تشهده من فعاليات كبيرة في مختلف المناطق.

وتتنوع فعاليات موسم الرياض بين الحفلات الجماهيرية والعروض الحماسية والحياة البرية والمطاعم والمقاهي والماركات العالمية إضافة لعروض السيارات والمزادات والألعاب والحفلات الشرقية والأجنبية والتراث والفن.

ويصل عدد فعاليات موسم الرياض إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.

وتسعى السعودية إلى تطوير صناعات جديدة لتخفيف اعتمادها على صادرات النفط.

وتهدف الإصلاحات الاقتصادية إلى زيادة إجمالي الإنفاق السياحي في البلاد، من المواطنين والأجانب، إلى 46.6 مليار دولار في 2020 مقارنة مع 27.9 مليار دولار في عام 2015.

وكانت قد انطلقت فعاليات موسم الرياض، الجمعة 11 أكتوبر وتستمر حتى نهاية يناير 2020.

وقال آل الشيخ إن موسم الرياض وفر 34.7 ألف وظيفة مباشرة، و17.3 ألف وظيفة غير مباشرة مع تجاوز الدخل المبدئي المباشر من فعالياته حاجز المليار ريال.

ويشهد الموسم نشاطا ترفيهيا كبيرا وفعاليات ثقافية ورياضية وفنية ومسرحيات ومهرجانات استهدفت مختلف شرائح المجتمع، التي من المتوقع أن تشهد تزايد عدد الزوار للموسم خلال الفترة المتبقية لما تشهده من فعاليات كبيرة في مختلف المناطق.

وتتنوع فعاليات موسم الرياض بين الحفلات الجماهيرية والعروض الحماسية والحياة البرية والمطاعم والمقاهي والماركات العالمية إضافة لعروض السيارات والمزادات والألعاب والحفلات الشرقية والأجنبية والتراث والفن.

ويصل عدد فعاليات موسم الرياض إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.

وتسعى السعودية إلى تطوير صناعات جديدة لتخفيف اعتمادها على صادرات النفط.

وتهدف الإصلاحات الاقتصادية إلى زيادة إجمالي الإنفاق السياحي في البلاد، من المواطنين والأجانب، إلى 46.6 مليار دولار في 2020 مقارنة مع 27.9 مليار دولار في عام 2015.