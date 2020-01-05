‫بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 233.8 نقطة‬

‫انهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاحد على انخفاض المؤشر العام 233.8 نقطة ليبلغ مستوى 6048.6 نقطة بنسبة 3.72 في المئة.‬



‫وبلغت كميات تداولات المؤشر 257.9 مليون سهم تمت من خلال 11213 صفقة نقدية بقيمة 71.4 مليون دينار كويتي «نحو 235.6 مليون دولار امريكي».‬



‫وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 131.7 نقطة ليصل الى مستوى 4778.9 نقطة بنسبة 2.68 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 138.9 مليون سهم تمت عبر 5005 صفقات نقدية بقيمة تسعة ملايين دينار «نحو 29.7 مليون دولار».‬



‫كما انخفض مؤشر السوق الاول 283.8 نقطة ليصل الى مستوى 6692 نقطة بنسبة 4.07 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 119 مليون سهم تمت عبر 6208 صفقات بقيمة 62.4 مليون دينار «نحو 205.9 مليون دولار».‬



‫وكانت شركات «تجارة» و«وربة ت» و«اكتتاب» و«سكب ك» و«مراكز» الاكثر ارتفاعا في حين كانت اسهم «بيتك» و«مبرد» و«اهلي متحد» و«خليج ب» و«وطني» الاكثر تداولا فيما كانت شركات «بيت الطاقة» و«مبرد» و«العيد» و«الخليجي» و«إيفا فنادق» الاكثر انخفاضا.‬



‫وشهدت الجلسة افصاح معلومات جوهرية من بنك برقان بشأن ابرام اتفاقية لبيع حصة الملكية للبنك البالغة 51.8 في المئة في مصرف بغداد إلى شركة الخليج المتحدة القابضة.‬



‫وقال البنك في إفصاح منشور على الموقع الالكتروني لبورصة الكويت ان الاتفاقية تأتي تماشيا مع استراتيجته لتحسين العائدات على المخاطر والتركيز على السوق الرئيسي للبنك في الكويت والتكامل والتعاون بصورة اكبر مع البنوك التابعة العاملة في تركيا والجزائر وتونس.‬



‫واضاف ان اتمام هذه الصفقة يخضع للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية ذات الصلة في العراق كما سيكون لها تأثير ايجابي على جودة الاصول لدى مجموعة البنك إذ ستخفض القروض المتعثرة بقيمة تقدر بنحو 34 مليون دينار «نحو122 مليون دولار».‬



‫كما شهدت الجلسة افصاحين منفصلين عن انسحاب شركة «المنتجعات» من البورصة اعتبارا من الخميس المقبل وايضا انسحاب شركة «صيرفة» من البورصة اعتبارا من 27 ابريل المقبل.‬