‫«الكيماويات البترولية» تتسلم إدارة مصنع البولي بروبلين من «ايكويت»‬

‫أعلنت شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية تسلمها ادارة عمليات التشغيل لمصنع «البولي بروبلين» المملوك بالكامل لها في الكويت والذي كان تحت ادارة تشغيل مجموعة «ايكويت» للبتروكيماويات.‬



‫وقالت «الكيماويات البترولية» في بيان صحفي اليوم الاحد ان عملية الاستلام تمت مطلع العام الجاري وتضمنت انتقال تشغيل المصنع بكامل طاقته الانتاجية وفقا للجداول الزمنية المعتمدة لخطة الانتقال.‬



‫وقال الرئيس التنفيذي ل«الكيماويات البترولية» مطلق العازمي وفقا للبيان ان هذه الخطوة تأتي تماشيا مع خطة الشركة الاستراتيجية التي تتطلب تنمية القدرات التشغيلية لدعم اهدافها الطموحة للنمو في مجال صناعة البتروكيماويات.‬



‫واكد العازمي ان الشركة مستمرة في تعزيز دور قطاع البتروكيماويات في البلاد من اجل خلق قيمة مضافة على موارد الكويت الهيدروكربونية ودعم الاقتصاد الوطني.‬



‫وذكر ان الشركة تعمل بكل طاقتها لتنفيذ استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية 2040 الخاصة بنشاط صناعة البتروكيماويات اذ تسعى للتوسع والنمو عبر مشاريع داخل الكويت وخارجها لتحقيق الاهداف المرجوة والوصول لمكانة رائدة في صناعة البتروكيماويات.‬



‫يذكر ان فريق مشروع الانتقال المكون من عدة فرق من مختلف التخصصات قد عمل على مدار ثلاث سنوات متتالية لضمان انتقال عمليات التشغيل بشكل آمن ودون عوائق تحقيقا لهدف الشركة والتزامها بالمحافظة على كفاءة تشغيل المصنع.‬



‫وحرص الفريق على تطبيق اعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة والعمل على خفض التكاليف لتجتاز الشركة بذلك تحديا جديدا يسهم في تحقيق اهدافها واستراتيجيتها للمرحلة القادمة. ‬